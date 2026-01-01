Proclamarea anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”

Data: 01 Ianuarie 2026

- Catedrala Patriarhală, joi, 1 ianuarie 2026 -

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2024, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Propunerea celor două teme, omagială și comemorativă, pentru anul 2026, este argumentată în special de necesitatea pastoral-misionară a evidențierii rolului pe care familia, întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei, îl are atât în Biserică, cât și în societatea românească actuală. De asemenea, având în vedere că familia creștină a fost numită și „Biserica de acasă” sau „icoană” a iubirii Preasfintei Treimi, propunerea Cancelariei Sfântului Sinod a fost motivată și de importanța cultivării modelului creștin al relației de iubire, respect și întrajutorare dintre soț și soție, dintre părinți și copii.

De asemenea, comemorarea, în anul 2026, a sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) aduce în prim-plan adevărul potrivit căruia, în Biserica Ortodoxă, femeia creștină este cinstită și respectată pentru rolul ei important atât în familie, cât și în comunitatea eclesială. De-a lungul istoriei creștine, femeile au fost exemple de credință, iubire jertfelnică și evlavie, iar Biserica le recunoaște ca modele demne de urmat. În acest sens, Biserica Ortodoxă acordă preacinstire Maicii Domnului și un cult de cinstire sfintelor femei din calendarul ortodox (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

În anul 2026, Biserica Ortodoxă Română va organiza proclamarea generală a canonizării a 16 femei sfinte românce și proclamare locală a canonizării lor.

Potrivit programului cadru (liturgic, cultural şi mediatic),

În primul semestru al anului 2026 va fi tratată tema: „Anul omagial al pastorației familiei creștine”, care va fi prezentată astfel:

Familia creștină în lumina învățăturilor Sfintei Scripturi; Familia creștină în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii; Lucrarea Bisericii Ortodoxe Române privind pastorația și sprijinirea familiei creștine, în societatea actuală; Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce.

În al doilea semestru al anului 2026 va fi tratată tema: „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, care va fi prezentată astfel: Repere scripturistice cu privire la femeia creștină; Învățături patristice despre însușirile femeii creștine și despre rolul acesteia în Biserică și în societate; Sfintele femei din calendar, mărturii și exemple de virtute și jertfelnicie; Femeia creștină, icoană a iubirii smerite și milostive în învățătura Bisericii Ortodoxe; Prezența femeii creștine în viața parohiei și a comunității monahale, importanța participării la viața și activitățile Bisericii (cântare bisericească, educație, patrimoniu religios, filantropie etc); Proclamare locală a canonizării sfintelor femei românce.

În urma discuțiilor în plen, la propunerea Comisiei pastorale, monahale și sociale, Sfântul Sinod a hotărât:

aprobă declararea anului 2026 ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”, în Patriarhia Română; aprobă programul-cadru (teologic-educațional, cultural și mediatic) intitulat „2026 – Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Președintele Sfântului Sinod

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române