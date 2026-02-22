Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Mesaje și cuvântări Păstorirea Patriarhului Justinian Marina, o neașteptată perioadă de înflorire a vieții bisericești

Păstorirea Patriarhului Justinian Marina, o neașteptată perioadă de înflorire a vieții bisericești

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Mesaje și cuvântări
Data: 22 Feb 2026

La Sfânta Liturghie, la Ectenia pentru cei ador­miți, a fost amintit vrednicul de pomenire Patriarh Justi­nian Marina, întrucât s-a născut în ziua de 22 februarie, zi în care ne aflăm și noi astăzi. El s-a născut în 1901, în localitatea Șutești din județul Vâlcea, astfel că astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea sa. A fost un mare Patriarh al Bise­ricii noastre, chemat de Dumnezeu să conducă corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi. După ce a fost preot de mir, director de seminar și director al tipografiei ­ Râmnicului, a rămas văduv la vârsta de 34 de ani. În 1945 a fost ales Arhie­reu-vicar al Mitropoliei Mol­dovei și Sucevei, iar în 1947 a devenit titularul acestei mitropolii, păstorind scurtă vreme până în vara anului următor. În 1948, a fost ales, de către Sfântul Sinod, Întâi­stătător al Bisericii Ortodoxe Ro­mâne. Deși a păstorit puțin la Iași, activitatea lui a fost remarcabilă: a restaurat catedrala în care se află cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și a organizat pelerinaje cu cinstitele moaște ale acesteia în județele Moldovei, răvășite de marea secetă dintre anii 1946-1947. Patriarhatul său, care a durat 29 de ani (1948-1977), cel mai lung de până acum, a coincis cu perioada ­ regimului comunist și a luptei împotriva oricărei forme de viață religioasă, în special a celei organizate. Cu multă diplomație, tact și înțelepciune, a reușit să creeze un mod de conviețuire cu regimul ostil. Astfel, perioada păs­toririi sale a însemnat o neașteptată înflorire a vieții bisericești. Dacă în alte țări comuniste bisericile erau dărâmate, în România, în timpul patriarhatului lui Justinian Marina, s-au construit 302 biserici noi și s-au restaurat 2.345, dintre care 999 erau monumente istorice și peste 120 lăcașuri mănăstirești. De asemenea, aproximativ 300 de bi­serici au fost pictate, un adevărat miracol într-un stat comunist. Un alt fapt excepțional a fost cano­nizarea Sfinților Români în 1950, prima pe teritoriul Româ­niei, pro­clamarea solemnă având loc în 1955, cu participarea dele­gațiilor multor biserici ortodoxe surori. În timp ce statul comunist închidea academiile și institutele teologice, Patriarhul Justinian a menținut două facultăți, la Bu­curești și Sibiu, și șase seminarii teologice.

Tipărirea cărților religioase era sever controlată, dar Patriarhul a asigurat publicarea revistelor epar­hiale, a cărților de rugăciune și de slujbă, a tipărit Biblia în două ediții și Noul Testament în mai multe ediții, precum și manuale pentru seminarii și facultăți teologice. De asemenea, au funcționat fabrici de lumânări și alte tipo­grafii, sprijinind viața spirituală a credin­cioșilor. Toată această înflorire a Bisericii s-a datorat înțe­lepciunii, echilibrului și bogatei experiențe a Patriarhului de vred­nică pome­nire Justinian Marina. El a murit în 26 martie 1977, la trei săptă­mâni după marele ­cutremur din 4 martie, zdruncinat sufletește de distrugerile suferite de multe lă­cașuri de cult din București, în special de distrugerea Bisericii Ienei de către regimul comunist. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2027să fie proclamat drept Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu, marcând 50 de ani de la trecerea la viața veșnică a Patriarhului Justinian și 20 de ani de la trecerea la cele veșnice a Patriarhului Teoctist. Cei trei patriarhi care au păstorit în timpul regimului comunist au înfruntat multe umilințe, dar prin înțelep­ciunea lor și ajutorul lui Dumne­zeu, Biserica a reușit să își păstreze rolul spiritual și social.

 

† Varlaam Ploieșteanul

Episcop-vicar patriarhal

 

Cuvânt rostit în cadrul Sfintei Li­turghii săvârșite în Catedrala Patriar­hală duminică, 22 februarie

 

Titlul aparține redacției

 

Citeşte mai multe despre:   Patriarhul Justinian Marina
vezi toate ›Alte articole din Mesaje și cuvântări
TOP 6 Mesaje și cuvântări