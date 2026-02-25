Părintele Nicolae Mihalcea (1958–2026) - slujitor plin de râvnă și blândețe

Data: 25 Feb 2026

Am aflat cu deosebită întristare de trecerea din această viață a Părintelui Nicolae Mihalcea, preot pensionar, îmbisericit la Parohia Gornet Cricov, din cadrul Protoieriei Urlați.

Părintele Nicolae Mihalcea s-a născut în data de 11 august 1958, în comuna Apostolache, județul Prahova, fiind fiul binecredincioșilor creștini Gheorghe și Maria. După absolvirea școlii gimnaziale din localitatea natală, acesta și-a urmat vocația, înscriindu-se la Seminarul Teologic Ortodox din București, pe care l-a absolvit în anul 1981, dobândind o formare temeinică pentru misiunea ce avea să urmeze.

În plan personal, viața sa a fost binecuvântată prin căsătoria cu doamna Daniela Ungureanu, din orașul Urlați, Dumnezeu dăruind familiei lor două fiice, Diana și Natalia, pe care le-au crescut potrivit valorilor creștin-ortodoxe. Tânărul teolog Nicolae a fost hirotonit diacon, în data de 7 mai 1982, de către Episcopul-vicar Roman Ialomițeanul, iar în data de 9 mai 1982 a fost hirotonit preot de către Episcopul-vicar Vasile Târgovișteanul, pe seama Parohiei Cuib, din Protoieria Vălenii de Munte. Aici a slujit cu dăruire până în anul 1985, când a fost transferat la Parohia Gornet Cricov.

Sosirea sa în Parohia Gornet Cricov a marcat începutul unei perioade de intense transformări administrative și spirituale, Părintele Nicolae Mihalcea coordonând ample lucrări de consolidare și pictură la biserica parohială, eforturi încununate prin sfințirea lăcașului de cult, în data de 7 noiembrie 1993, de către Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, pe atunci Episcop-vicar patriarhal. Deși comunitatea dispunea de resurse financiare limitate, spiritul său gospodăresc l-a îndemnat să depună eforturi constante pentru repararea și întreținerea bisericii, în pofida vicisitudinilor vremurilor respective.

O dovadă a devotamentului său jertfelnic a fost şi reconstrucția bisericii de la Filia Coșerele, care fusese distrusă de un incendiu în august 1990. Astfel, sub îndrumarea sa, lăcașul a fost ridicat din temelii și tencuit până la sfârșitul anului 1991. Ulterior, acesta s-a îngrijit de pictarea bisericii în tehnica frescă, lucrare finalizată și sfințită în anul 1997, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, pe atunci Episcop-vicar patriarhal.

Preocuparea sa pentru binele comunității s-a materializat și prin construirea așezământului „Casa Hramului”, spațiu destinat activităților filantropice și organizării hramurilor, precum și prin amenajarea unei capele mortuare la Parohia Gornet Cricov. După o viață de slujire neobosită, Părintele Nicolae Mihalcea s-a pensionat în anul 2023, rămânând însă activ în viața liturgică a Parohiei Gornet Cricov până în ultimele clipe ale vieții pământești.

În amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, Părintele Nicolae Mihalcea rămâne un slujitor devotat, un bun cunoscător al Sfintei Scripturi și un părinte blând, a cărui prezență a adus mereu mângâiere și speranță în sufletele credincioșilor păstoriți.

În aceste momente de grea încercare, adresăm familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit un gând părintesc de mângâiere şi ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul slujitorului Său, Nicolae preotul, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată și pentru toți cei îndurerați,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române