Mesaj de condoleanțe după accidentul naval petrecut în portul Midia

Mesaj de condoleanțe după accidentul naval petrecut în portul Midia

Data: 18 Martie 2026

Am aflat cu adâncă întristare de tragicul accident naval petrecut în portul Midia, județul Constanța, în urma căruia cinci persoane și‑au pierdut viața. În aceste momente de grea încercare, adresăm sincere condoleanțe familiilor îndoliate şi ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și pace sufletească. Cu speranță în iubirea milostivă a Domnului Iisus Hristos, înălțăm rugăciuni ca El să odihnească sufletele celor adormiți întru nădejdea Învierii, așezându‑i împreună cu drepții în lumina și pacea Împărăției cerurilor.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

