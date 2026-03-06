Dicționar teologic: Isihasm

Rugăciunea inimii

Un rol deosebit de important în acest urcuş duhovnicesc îl are Rugăciunea inimii sau Rugăciunea lui Iisus. Scopul principal al rugăciunii este curățirea inimii, dar, pentru ca mintea omului să nu fie în împrăștierea grijilor vieții, ci adunată, rugăciunea trebuie să fie scurtă.

La început, isihia a fost practicată de părinţii deşertului având ca sursă de inspiraţie Filocalia, însuşindu-şi ca disciplină de dezvoltare a vieţii interioare invocarea continuă a numelui lui Iisus.

Rugăciunea inimii, numită şi Rugăciunea lui Iisus, constă din repetarea cuvintelor „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”.

Prin practicarea rugăciunii neîncetate s-a născut în Biserică isihasmul - dorul de liniște și trezvie sau starea de pace în contrast cu lumea agitată.

Pentru părinţii isihaşti, teoria şi practica Rugăciunii lui Iisus, meditaţia în tăcere asupra numelui lui Iisus şi starea de linişte pe care aceasta o produce nu sunt un scop în sine.

Isihia creează mai degrabă o stare în care se practică virtuţile, dintre care cele mai importante sunt curăţia inimii (apatheia), pocăinţa (metanoia) şi, mai ales, trezvia sau atenţia inimii (nipsis). Astfel, omul poate ajunge să-L trăiască pe Hristos asemenea Sfântului Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2, 20).

Astfel, isihasmul a devenit un mod de trăire mistic-religios specific vieţii călugărilor care duceau viaţă de pustnici, în asceză aspră, şi viaţă mistic-contemplativă, în tăcere.

Urmând învăţăturile Sfântului Dionisie Areopagitul şi ale Sfântului Simeon Noul Teolog, călugării susţineau că printr-o contemplaţie continuă, exercitată mult timp, se poate realiza o apropiere atât de mare de Dumnezeu, încât se poate ajunge la vederea luminii dumnezeieşti. Pentru aceasta era nevoie de o anumită metodă: se rostea neîncetat rugăciunea scurtă: Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!, reţinându-se în acelaşi timp şi respiraţia.

La început, practicanţii acestei metode, numită Rugăciunea lui Iisus sau Rugăciunea isihastă, nu vedeau nimic, însă, prin exerciţiu, ajungeau să vadă o lumină pe care o socoteau dumnezeiască, fiind asemenea celei văzute de Apostoli pe Muntele Taborului, la Schimbarea la Faţă a Domnului.