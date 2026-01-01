Imnul Anului Omagial 2026

Soborul Sfintelor Femei Românce Tropar, glasul al 4-lea, podobie: Spăimântatu-s-a Iosif… Pe slăvitele femei ce pe pământul românesc s-au sfințit și-au strălucit în nevoințe și virtuți să le cinstim, credincioșilor, cu bucurie! Sângele vărsat al mucenițelor, plânsul pentru neam al cuvioaselor și binefacerile celor de neam domnesc s-au înălțat la cer, strigând: Stăpâne Doamne, tot neamul nostru să-l păzești totdeauna! Tropar, glasul 1, podobie: Locuitor pustiului... Pe femeile sfinte, pe vlăstarele Evangheliei, ale României podoabe, să le cinstim, credincioșilor, osârdia virtuții lor urmând și luptele cele duhovnicești, pe mucenițe, cuvioase și mlădițele domnești să le lăudăm, strigând: Slavă Celui ce v-a încununat! Slavă Celui ce v-a sfințit! Slavă Celui ce pe pământ și în cer S-a preaslăvit prin voi! Condac Glasul al 4-lea, podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce... Ca pe o jertfă cu aleasă mireasmă, neamul românilor Ți-aduce, Hristoase, din toată bogăția lui, pe sfintele femei care-n lungul vremilor Te-au slăvit, Îndurate, prin sfântă viața lor pe pământul acesta și Ți se roagă ca Unui singur Bun: Păzește-ne, Doamne, în credință și dragoste!