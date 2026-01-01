În universul concentraționar românesc de la mijlocul veacului trecut, aproape trei milioane de deținuți, mulți dintre ei știuți sau neștiuți, candidați la sfințenie, au devenit adevărați magi ai dorului.
Imnul Anului Omagial 2026
versuri de Pr. Cristian Alexandru
Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvesc
Toți îngerii în ceruri și neamul omenesc.
Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,
Și oamenii din rele prin harul tău îi scoți.
Prin vrerea Ta, Fecioară, prin glasul tău smerit,
Din ceruri, Fiul Tatălui în lume a venit.
Căci, vestea cea din ceruri, primită prin cuvânt,
Rodit-a Prunc în pântec, ca dar din Duhul Sfânt.
(refren)
Prin tine, Preacurată, femeia s-a sfințit
Și cinstea de-a fi mamă creștină a primit;
Căci dragostea rodește asemeni unui pom:
Bărbatul și femeia să nască-n lume om!
Din neamul nostru, Doamnă, lumini ai pus în cer,
Femei de mare cinste cu nume ce nu pier:
Martire, mame sfinte, soții de domnitori,
Ce-n suflet adunat-au veșnice comori.
Biserica are în ceruri sfinte rugătoare,
Și sfinte cuvioase preamult nevoitoare,
Femei ce-n isihie, viață îngerească
Trăit-au, ca pe Domnul în veci să-L preamărească!
(se repetă refrenul)
|
Troparul și Condacul Familiei sfinte a Sfântului Vasile cel Mare: bunica sa Macrina, părinții săi Vasile și Emilia, frații săi: Grigorie, Episcopul Nyssei, Petru, Episcopul Sevastiei, și pustnicul Navcratie, și sora sa, Cuvioasa Macrina (pomenirea se face la data de 19 iulie)
Troparul, glasul al 4-lea
Pe Ierarhii lui Hristos: Marele Vasile, Grigorie al Nyssei și Petru al Sevastiei, pe nevoitorul Navcratie și pe Cuvioasa Macrina, împreună cu părinții lor, Vasile și Emilia, și cu bunica Macrina, în cântări să-i lăudăm, săvârșind sfântă prăznuirea lor.
Condacul, glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă...
Pe marii Ierarhi Vasile al Cezareei, Grigorie al Nyssei și Petru al Sevastiei, pe părinții lor Vasile și Emilia, pe Cuviosul Navcratie, pe Macrina, lauda fecioarelor, și pe Macrina cea bătrână să-i cinstim întru cântări, grăind: Bucură-te, familie iubitoare de sfințenie!
|
Soborul Sfintelor Femei Românce
Tropar, glasul al 4-lea, podobie: Spăimântatu-s-a Iosif…
Pe slăvitele femei ce pe pământul românesc s-au sfințit și-au strălucit în nevoințe și virtuți să le cinstim, credincioșilor, cu bucurie! Sângele vărsat al mucenițelor, plânsul pentru neam al cuvioaselor și binefacerile celor de neam domnesc s-au înălțat la cer, strigând: Stăpâne Doamne, tot neamul nostru să-l păzești totdeauna!
Tropar, glasul 1, podobie: Locuitor pustiului...
Pe femeile sfinte, pe vlăstarele Evangheliei, ale României podoabe, să le cinstim, credincioșilor, osârdia virtuții lor urmând și luptele cele duhovnicești, pe mucenițe, cuvioase și mlădițele domnești să le lăudăm, strigând: Slavă Celui ce v-a încununat! Slavă Celui ce v-a sfințit! Slavă Celui ce pe pământ și în cer S-a preaslăvit prin voi!
Condac
Glasul al 4-lea, podobie: Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce...
Ca pe o jertfă cu aleasă mireasmă, neamul românilor Ți-aduce, Hristoase, din toată bogăția lui, pe sfintele femei care-n lungul vremilor Te-au slăvit, Îndurate, prin sfântă viața lor pe pământul acesta și Ți se roagă ca Unui singur Bun: Păzește-ne, Doamne, în credință și dragoste!