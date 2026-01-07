Credincioșii din Buzău au primit binecuvântarea Iordanului

Sute de credincioși buzoieni au participat marți, 6 ianuarie, cu evlavie la rânduielile sfinte prilejuite de praznicul Botezului Domnului, precum și la tradiționala procesiune la râul Buzău.

La Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Buzău, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de nouă preoți, ierodiaconi și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța sărbătorii Bobotezei, numită și Epifania sau Teofania, adică Arătarea Preasfintei Treimi. Ierarhul a precizat că praznicul din 6 ianuarie este un prilej de reînnoire duhovnicească pentru fiecare creștin.

Spre sfârșitul Sfintei Liturghii, slujitorii au ieșit la agheasmatarul din curtea Catedralei Arhiepiscopale, unde a fost oficiată rânduiala Sfințirii Mari a apei, toți cei prezenți putând lua Agheasmă Mare din patru vase pregătite încă din ajun.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pr. Antofie Radu” a Catedralei „Înălțarea Domnului” și de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

La fel ca în anii precedenți, clericii și credincioșii de la Catedrala Copiilor „Sfântul Mucenic Sava”, dar și de la alte biserici din oraș, au mers în procesiune la râul Buzău. Acolo, pe esplanada pe care a fost ridicat un monument în cinstea Sfântului Mucenic Sava, Părintele Arhiepiscop Ciprian a săvârșit slujba Aghesmei Mari.

Potrivit tradiției, ierarhul a aruncat în apă o cruce de lemn. Cel care a reușit să o recupereze a fost răsplătit cu o cruciuliță de aur, iar tuturor celor unsprezece participanți le-a fost dăruită câte o icoană a Botezului Domnului.