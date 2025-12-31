Slujba din noaptea trecerii dintre ani pe Colina Bucuriei

Numeroși credincioși au petrecut momentul trecerii dintre ani adunați în rugăciune, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le‑au primit în anul 2025 și cerându‑I binecuvântarea și în 2026, anul pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l‑a proclamat „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)”.

Rânduiala specială de mulțumire și de binecuvântare la început de an calendaristic a fost săvârșită la miezul nopții de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

La finalul slujbei, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit cuvântul de învățătură intitulat „Eternitate și timp în teologia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

În cadrul rânduielii liturgice a fost oficiată slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos, a Cărui Tăiere‑împrejur și punere a numelui se sărbătorește la 1 ianuarie. De asemenea, au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra poporului credincios în anul care s‑a încheiat, precum și rugăciuni pentru începutul noului an civil. În aceeași zi, Biserica Ortodoxă Română îl cinstește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, motiv pentru care în Catedrala Patriarhală istorică a fost așezată spre închinarea credincioșilor racla ce adăpostește un fragment din cinstitele sale moaște, odoare provenite din tezaurul sacru al Paraclisului istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Credincioșii prezenți la slujba din noaptea trecerii dintre ani au primit din partea Întâistătătorului Bisericii noastre câte o iconiță cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos și un calendar creștin‑ortodox pentru anul 2026.