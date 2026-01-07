Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Botezul Domnului la catedrala din Târgoviște

Data: 07 Ianuarie 2026
Data: 07 Ianuarie 2026

Numeroși credincioși au venit la Catedrala Arhiepiscopală din orașul Târgoviște, marți, 6 ianuarie, cu prilejul sărbătorii Botezului Domnului, pentru a lua parte la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de clerici.  Pe platoul din fața sfântului lăcaș, chiriarhul a oficiat și slujba Aghesmei Mari, binecuvântând cu apă sfințită pe toți credincioșii prezenți, iar la final, le‑a oferit această apă sfinţită în dar, în sticle pregătite.

„Această sărbătoare se referă la sfințirea creației și la reînnoirea vieții creștine, chemând pe fiecare credincios la schimbare, la responsabilitate și la trăirea autentică a credinței. Totodată, ea anticipează Sfânta Taină a Botezului, care este poarta de intrare în creștinism, precum și momentul în care, prin lucrarea Sfântului Duh, în numele Sfintei Treimi, cei botezați devin parte a Bisericii, adică a Trupului Tainic al Domnului, și încep o nouă viață în Hristos”, a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură, după cum ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

 

