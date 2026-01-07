Botezul Domnului la catedrala din Târgoviște

Data: 07 Ianuarie 2026

Numeroși credincioși au venit la Catedrala Arhiepiscopală din orașul Târgoviște, marți, 6 ianuarie, cu prilejul sărbătorii Botezului Domnului, pentru a lua parte la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de clerici. Pe platoul din fața sfântului lăcaș, chiriarhul a oficiat și slujba Aghesmei Mari, binecuvântând cu apă sfințită pe toți credincioșii prezenți, iar la final, le‑a oferit această apă sfinţită în dar, în sticle pregătite.

„Această sărbătoare se referă la sfințirea creației și la reînnoirea vieții creștine, chemând pe fiecare credincios la schimbare, la responsabilitate și la trăirea autentică a credinței. Totodată, ea anticipează Sfânta Taină a Botezului, care este poarta de intrare în creștinism, precum și momentul în care, prin lucrarea Sfântului Duh, în numele Sfintei Treimi, cei botezați devin parte a Bisericii, adică a Trupului Tainic al Domnului, și încep o nouă viață în Hristos”, a spus Înaltpreasfinția Sa în cuvântul de învățătură, după cum ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.