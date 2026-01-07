Boboteaza la Catedrala Mitropolitană din Craiova

În ziua praznicului împărătesc al Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, din Craiova.

După Sfânta Liturghie, Părintele Mitropolit Irineu a săvârșit slujba de sfințire a apei după rânduiala specială din ziua Bobotezei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, credincioșii prezenți au fost binecuvântați de ierarh prin stropire cu apă sfințită și au luat Agheasmă Mare la casele lor.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre însemnătatea acestui mare praznic al Bisericii: „Sărbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos în râul Iordanului este un praznic cu o vechime ce datează din timpul Sfinţilor Apostoli. Sfinţii Evanghelişti istorisesc despre momentul când Mântuitorul a venit la râul Iordan spre a fi botezat de Sfântul Ioan. Profeţii Vechiului Testament au anunţat că Mesia va veni la râul Iordan şi că va fi botezat. Prorocii au vestit că Iordanul se va întoarce în momentul Botezului Domnului. Sfântul Ioan îi boteza pe cei care veneau la el cu apă, îi învăţa să ducă o viaţă cinstită, corectă moral, iar fiecare om se mărturisea şi primea de la Sfântul Ioan botezul cu apă spre iertarea păcatelor. Acesta îi mustra pe cei care ocoleau calea cea dreaptă. Apoi, le arată Cine este Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii. Când a ajuns în faţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul se smereşte şi nu se consideră vrednic nici măcar să desfacă cureaua încălţămintei Domnului. Când Hristos a intrat în apă, deodată apa s-a întors, pentru că stihiile creaţiei s-au înfricoşat de venirea Domnului. Sfântul Ioan a pus mâna pe capul Stăpânului său, cu frică şi evlavie mare L-a botezat pe Domnul nostru. Şi iată glas din ceruri s-a auzit: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit» (Matei 3, 17). Peste Mielul lui Dumnezeu Se pogoară Duhul Sfânt, sub chip de porumbel. La râul Iordan ni se descoperă Taina Preasfintei Treimi: Tatăl care vorbeşte din ceruri, Fiul care Se botează şi Duhul care Se pogoară. La râul Iordan, Domnul ne-a arătat că numai prin Botez putem vedea pe Duhul Sfânt şi putem ajunge la Tatăl. Atunci s-au deschis cerurile, aşadar, prin Botez şi nouă ni se deschid cerurile spre Împărăţia lui Dumnezeu”.