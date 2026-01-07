Binecuvântare cu Agheasmă Mare pentru timișoreni

Data: 07 Ianuarie 2026

De Botezul Domnului, 6 ianuarie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, urmată de slujba Aghesmei Mari, spre bucuria miilor de credincioși prezenți. După Sfințirea Mare a apei, ierarhul i-a binecuvântat cu agheasmă, mergând prin mijlocul lor până la ieșirea din lăcașul de cult.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Ioan a vorbit despre tainele duhovnicești ale acestui mare praznic, evidențiind faptul că Iordanul este „aproape” de fiecare credincios atunci când vine la biserică. De asemenea, a subliniat că esența Bobotezei nu constă în simpla afundare în apă, ci în arătarea Sfintei Treimi și în revelarea lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu înaintea lumii.

După săvârșirea sfintei slujbe, preoții slujitori au împărțit credincioșilor Agheasma Mare, administrația Catedralei Mitropolitane pregătind, în acest an, vase cu o capacitate totală de peste 5.000 de litri.

La final, cu prilejul Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, prăznuit la 7 ianuarie, clericii și credincioșii Catedralei Mitropolitane i-au adresat felicitări Mitropolitului Ioan al Banatului, se arată pe mitropolia-banatului.ro.