Premierea câștigătorilor a două concursuri naționale organizate de Patriarhia Română

La Palatul Patriarhiei din București a avut loc, în această seară, 20 mai, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, ediția a XVIII‑a, și ai Concursului național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XV‑a. La momentul festiv a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care le‑a oferit câștigătorilor, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma omagială 2026 - Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Cele două concursuri s‑au desfășurat în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și al „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”. Evenimentul a fost organizat de Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale și a reunit delegații eparhiale din țară și din diaspora.

Anul acesta, în cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, au participat 1.762 de parohii, 1.434 de şcoli și 20.890 de copii, care au mărturisit, prin activitățile desfășurate, importanța familiei creștine ca spațiu al formării duhovnicești, al iubirii jertfelnice și al păstrării valorilor autentice ale credinței ortodoxe.

Evenimentul a debutat prin primirea membrilor delegațiilor eparhiale, aceștia fiind întâmpinați de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul Biroului de catehizare, care a rostit un cuvânt de bun‑venit, adresând felicitări tuturor participanților pentru creativitatea, implicarea și dăruirea manifestate în realizarea proiectelor catehetice și artistice, precum și pentru modul în care au reflectat, prin acestea, valorile familiei creștine.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în seara aceasta a avut loc gala decernării premiilor câștigătorilor la nivel de eparhie a concursului național catehetic, care anul acesta poartă un titlu deosebit, prin conținutul și agenda propusă întregului concurs: «Familia - binecuvântarea lui Dumnezeu și școala iubirii smerite și darnice». Această temă a fost aleasă în rugăciune și cu lucrarea Duhului, pentru că oferă un orizont de conținut deosebit. Anul acesta știm că 2026 este proclamat «Anul omagial al pastorației familiei creștine» și «Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar». Titlul concursului așază împreună, într‑un program deosebit, cele două teme propuse. Concursul s‑a bucurat anul acesta de o participare deosebită. Au fost implicate 1.762 de parohii, din țară și din diaspora, 1.434 de școli, un parteneriat între școală și biserică, participând aproape 21.000 de copii. În fiecare an, Biserica așază pe agenda sa proprie o temă care este și de actualitate, și de interes. Concursul acesta ne ajută, la nivelul parohiilor, să valorificăm acea temă de mare interes. Anul acesta, familia creștină este un loc al întâlnirii cu Dumnezeu, un loc în care Dumnezeu este prezent, iar copiii învață, trăiesc și experimentează iubirea Lui”, a spus părintele inspector Mihai Pavel.

Cei 32 de copii care au reprezentat proiectele câștigătoare pe eparhii ale concursului național catehetic au fost premiați în cadrul acestei întâlniri festive. Lista câștigătorilor a fost anunțată de părintele prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic‑educațional.

În continuare, Nicolae Hrițcu, consilier patriarhal, a dat citire listei celor șase câștigători ai Concursului național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XV‑a, evidențiind valoarea duhovnicească și artistică a lucrărilor acestora.

Festivitatea a fost completată de proiecția unui film retrospectiv dedicat câștigătorilor din fiecare eparhie participantă la concurs, realizat de Andreea Sava, realizator TRINITAS TV, care a ilustrat activitățile desfășurate în cadrul concursului național catehetic.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, le‑a oferit câștigătorilor de anul acesta, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma omagială 2026 - „Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română”, dar și alte daruri. Ierarhul a evidențiat importanța acestui concurs catehetic în formarea copiilor și tinerilor, subliniind rolul esențial al colaborării dintre Biserică, școală și familie în cultivarea credinței, a valorilor morale și a comuniunii în societatea contemporană.

„Felicităm pe toți cei care s‑au implicat în acest concurs național. M‑am bucurat să aud numărul mare de parohii implicate, peste 1.700, numărul mare de școli participante, peste 1.400, și numărul apreciabil al copiilor implicați, peste 20.000. Este o lucrare frumoasă. Unele grupuri catehetice au deja ani de experiență, iar acest lucru se poate constata prin rezultate de la an la an mai bune, ceea ce arată cât de importantă este activitatea catehetică în fiecare parohie. Sperăm ca filmul pe care l‑am vizionat în seara aceasta și care va fi difuzat mâine să reprezinte un exemplu și pentru alte parohii. Acest concurs este, în sine, o lucrare deosebită, pentru că obișnuiește copilul să lucreze în comunitate, să‑și facă prieteni, să înțeleagă relația dintre Biserică, familie și școală, aspecte foarte importante, mai ales acum, sub influența tehnologiilor. Se constată, de la vârste foarte fragede, forme de adicție, un individualism accentuat, iar tinerii și adulții, de cele mai multe ori, se simt bine singuri, în fața unei lumi virtuale, care nu corespunde întotdeauna cu cea reală, din viața de zi cu zi. Acest concurs catehetic are darul de a împărtăși valorile credinței, având această dimensiune a cultivării prieteniei și a comuniunii, a relațiilor dintre aceste trei instituții: Biserica, școala și familia”, a subliniat Preasfinția Sa.