Lansare de carte în Parohia Curechiu, Hunedoara

La biserica monument istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Curechiu, Protopopiatul Brad, a avut loc duminică, 17 mai, lansarea volumului „Parohia Ortodoxă Curechiu - repere monografice din Țara Zarandului”, de pr. Călin Cioara‑Trif, tipărită în cadrul Editurii Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preotul paroh Călin Cioara‑Trif a adresat celor prezenţi un cuvânt de bun‑venit, iar Daliana Haneș a interpretat un cântec istoric. Au vorbit pr. Ioan Jorza, fost protopop al Bradului, prof. Liorean Gheorghe Banciu din Brad, iar pr. profesor Florin Dobrei a prezentat succint structura și conținutul volumului, reliefând importanța acestei lucrări pentru valorificarea patrimoniului cultural și spiritual al Țării Zarandului, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Ancuța Elena Suciu, primarul localităţii, i‑a oferit părintelui paroh o „Diplomă de excelență” din partea Primăriei comunei Bucureșci. La final, pr. paroh Călin Cioara‑Trif a mulțumit celor prezenți, oferind fiecărui credincios câte un exemplar al volumului lansat.