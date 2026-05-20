Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Omul pătruns de slava lui Dumnezeu

Omul pătruns de slava lui Dumnezeu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 21 Mai 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 66

„O dată și de mai multe ori vorbind ucenicul Sfântului Grigorie cu dascălul său, a văzut ieșind foc din gura cuviosului, care îi lumina fața cu raze ca de soare. Deci, căzând ucenicul la picioarele sfântului, l-a rugat să-i descopere acea taină minunată. Iar cuviosul a zis către dânsul:

– Aceasta o pricinuiește credința ta, fiule, căci eu mă știu pe mine om păcătos. Însă de se va curăți omul pe dânsul de patimile trupului și ale sufletului și se va face curat și vrednic de primirea Duhului Sfânt, atunci, precum a zis Hristos, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh vin și Se sălășluiesc în el. Atunci nu mai grăiește omul, ci Dumnezeu, Care locuiește în el. Deci și tu, fiule, dacă te vei nevoi a te curăți pe tine de patimile trupului și ale sufletului și dacă vei tăia cu sabia Duhului spinii patimilor și dacă te vei ruga cu stăruință lui Dumnezeu, ca El Însuși să ardă cu focul cel dumnezeiesc materia patimilor și să înmulțească în sufletul tău roadele faptelor bune, atunci te vei face lăcaș curat și sfânt al lui Dumnezeu, iar cuvintele tale vor străluci de puterea și lumina Duhului Sfânt.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Atunci când te luminează Dumnezeu Patristica
    Atunci când te luminează Dumnezeu

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 65 „Pe măsură ce se ostenea pentru apărarea icoanelor și dogmelor ortodoxe, Sfântul Grigorie Decapolitul

    20 Mai, 2026
  • Slujitorul lui Hristos Patristica
    Slujitorul lui Hristos

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 591  „Spunea maica Laurenția despre acest mare duhovnic (protos. Vichentie Mălău) că reușea cu mult

    19 Mai, 2026
  • În vreme de prigoană... Patristica
    În vreme de prigoană...

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 350-351 „Auzind de nevoința (Cuviosului Sisoe Sihastrul), călugării din Schitul Rarău l-au ales egumen

    18 Mai, 2026
  • Când suntem orbi? Patristica
    Când suntem orbi?

    Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea a III-a, A treia convorbire cu părintele Theonas, Cap. VI, 5, Cap. VII, 1-3, Cap. VIII, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp.

    17 Mai, 2026
TOP 6 Patristica