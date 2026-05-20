Slujba Privegherii în cinstea a două mari sărbători la Catedrala Patriarhală

La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această seară, 20 mai, evenimentele liturgice dedicate praznicului împărătesc al Înălțării Domnului și hramului istoric al lăcașului de rugăciune de pe Colina Bucuriei, închinat Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena. Cu acest prilej, slujba Privegherii este săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La ceasul obișnuit al slujbei de seară, clopotele au vestit pe Colina Bucuriei începutul sărbătoririi ocrotitorilor spirituali ai Catedralei Patriarhale, Sfinții Mari Împărați Constantin și Elena, a căror prăznuire coincide în acest an cu sărbătoarea împărătească a Înălțării Domnului la ceruri, hramul principal al Catedralei Naționale. Slujba Privegherii, adică Vecernia cu Litie și Utrenia, a fost săvârșită de Părintele Arhiepiscop Casian. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă.

La finalul slujbei Litiei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța monumentală a lucrării și moștenirii Sfinților Împărați: „Ne aflăm în această atmosferă duhovnicească de la Catedrala istorică închinată Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și Elena de pe Colina Bucuriei, colină care ne amintește că s‑au scurs 40 de zile de când, din locul acesta, Preafericitul Părinte Patriarh a primit solia păcii lui Iisus Hristos, Lumina sfântă de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, și ne‑a împărtășit‑o tuturor. Cu această lumină în suflete și în inimi, după ce am mărturisit la începutul slujbei, încă o dată, că Hristos a înviat, acum facem un pas mai departe spre înțelesurile duhovnicești ale praznicului Înălțării Domnului. Despre Înălțarea Domnului vorbește la București, fără cuvinte, Catedrala Mântuirii Neamului, care are ca hram această sărbătoare. (...) La slujba minunată din această seară am auzit doxologii și imnuri de slavă adresate Mântuitorului la Înălțarea de pe pământ la cer și, în același timp, ne‑am înălțat la înțelesurile luminoase cu ajutorul primului împărat creștin, înțelegând dintr‑o rugăciune că el este părinte al împăraților și întocmai cu Apostolii pentru că, după 300 de ani, a oprit persecuțiile sângeroase și a dăruit libertatea lui Iisus Hristos tuturor celor ce L‑au mărturisit. Sfântul Constantin ne‑a învățat că nu putem construi biserici, nu putem construi creștinește familia, nu putem să ne înălțăm la înțelesurile învățăturii creștine și să înțelegem raporturile dintre noi, ca frați, dacă nu împlinim testamentul Mântuitorului Hristos de dinainte de Răstignire, când S‑a rugat ca toți să fie una. Fără Sfântul Constantin n‑ar fi fost posibilă arătarea la suprafață a unității Bisericii ca dar al Mântuitorului Iisus Hristos cu lucrarea Sfântului Duh și cu voința Apostolilor și a urmașilor lor, episcopii din toată lumea. Să ne închipuim cum a fost posibilă convocarea, în condițiile de atunci, fără mijloacele moderne de locomoție, a tuturor episcopilor din lumea cunoscută de atunci, în anul 325, când în lipsa unei biserici reprezentative palatul imperial a devenit biserică, iar împăratul a fost primul ascultător de Soborul episcopilor, rugându‑i în numele imperiului creștin de atunci să dea lumii un crez și o sărbătoare unitară a Învierii Domnului”.

Evenimentele liturgice vor continua în ziua hramului istoric al Catedralei Patriarhale, mâine, 21 mai, când de la ora 7:00 raclele cu cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, vor fi așezate spre cinstire în „Baldachinul Sfinților” din vecinătatea lăcașului de închinare. În continuare, la ora 8:00 vor fi oficiate slujbele Miezonopticii și Acatistului Sfinților Împărați Constantin și Elena. Începând cu ora 9:15, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, urmată de slujba Parastasului pentru eroii neamului.