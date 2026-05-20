Atelier dedicat preoteselor din Protopopiatul Hârlău

Data: 20 Mai 2026

Luni, 18 mai 2026, în ajunul înainteprăznuirii Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Parohia Sfânta Împărăteasa Pulheria din Pârcovaci, județul Iași, s-a desfășurat atelierul dedicat preoteselor din cadrul Protopopiatului Hârlău, având tema „Flori din Grădina Maicii Domnului”.

Activitatea a fost organizată de preoteasa Laura Crăciun, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, oferind participantelor un cadru de comuniune, reflecție și formare.

În deschiderea întâlnirii, părintele paroh Nicolae Crăciun a adresat un cuvânt de bun-venit doamnelor preotese, prezentând-o pe ocrotitoarea parohiei, Sfânta Împărăteasa Pulheria, drept model de viețuire creștină autentică, apărătoare a Ortodoxiei și exemplu de profundă cinstire a Maicii Domnului.

Partea practică a atelierului a inclus activitatea „Aranjamente florale pentru biserică”, participantele realizând compoziții florale și schimbând experiențe despre frumusețea și îngrijirea bisericii, cât și în propriile gospodării. Tema florilor și a grădinii a fost asociată simbolic cu frumusețea sufletului și cu grija pentru darurile lui Dumnezeu.

Totodată, întâlnirea a constituit un prilej de dialog sincer despre bucuriile și încercările vieții de preoteasă, despre responsabilitățile slujirii alături de familie și comunitate, dar și despre nevoia de susținere reciprocă și solidaritate.

La finalul întâlnirii, doamnele preotese au primit drept multumire, din partea organizatorilor, volumul „Suferințele Mamei Blondina - o martiră a Siberiei”, un dar simbolic menit să inspire prin exemplul unei vieți marcate de credință, răbdare și jertfelnicie.

 

