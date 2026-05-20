Două parohii vizitate de Episcopul Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, s-a rugat duminică, 17 mai, împreună cu preotul și credincioșii Parohiei Moldovița din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin. După 10 ani de când a sfințit exteriorul bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ierarhul a revenit în comunitate și a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Preasfințitul Părinte Lucian a oferit pentru trei familii din sat diplome de recunoștință și alte daruri, întrucât au împlinit anul acesta și 50 de ani de căsătorie.

Pentru misiunea ce o desfășoară și pentru statornicie, părintele paroh Ionel Prisecaru a fost hirotesit sachelar.

„Am rostit o rugăciune de mulțumire pentru aceste 3 familii ajunse la 50 de ani de căsnicie, pentru că într-adevăr se cuvine să-I mulțumim Domnului pentru toate binefacerile pe care le revarsă asupra noastră, mai ales când vorbim de un număr mai mare de ani. 50 de ani de căsnicie este o viață de om și cred că în ziua de astăzi aceste familii de seniori sunt modele pentru familiile mai tinere. Modele de statornicie, de dragoste neștirbită și de responsabilitate, deoarece în societatea modernă divorțul este, din păcate, la ordinea zilei. Iată că oamenii din satele noastre și din aceste comunități destul de izolate, au încercat să își ducă crucea familiei cu demnitate și responsabilitate, iată, timp de 50 de ani”, a afirmat Părintele Episcop Lucian.

Tot duminică, ierarhul a vizitat și Parohia Padina Matei. Aici a săvârșit Paraclisul Maicii Domnului și le-a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură și binecuvântare. Și aici a oferit mai multe daruri câtorva familii credincioase, care au o viață spirituală activă.