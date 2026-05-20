Sfințirea noilor clopote la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bacău

În Duminica a 6-a după Paști, a Orbului din naștere, duminica dinaintea hramului Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bacău, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la acest vechi și reprezentativ lăcaș de cult băcăuan, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La slujbă au participat oficialități locale și numeroși credincioși veniți din toate parohiile orașului pentru a lua parte la acest moment de sărbătoare și binecuvântare pentru comunitatea parohială. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Ciprian Ignat, secretar eparhial, care a tâlcuit sensurile duhovnicești ale pericopei evanghelice rânduite în această duminică. În cuvântul său, părintele secretar a arătat că Evanghelia vindecării orbului din naștere „ne arată cum Iisus transformă o suferință fizică într-o mărturie a slavei divine. Minunea evidențiază credința smerită a omului vindecat, în contrast cu orbirea spirituală a celor care au refuzat să creadă”.

După încheierea Sfintei Liturghii, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a oficiat slujba de sfințire a noilor clopote ale bisericii, turnate special pentru acest monument istoric la SC Turnătorie Clopote Blotor SRL din Maramureș. Cele trei clopote, împreună cu sistemul de automatizare, au fost donate comunității parohiale de familia Ioan Boronea, fiu al parohiei și sprijinitor constant al activităților desfășurate aici.

În cuvântul adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a evidențiat importanța clopotelor în viața liturgică și spirituală a Bisericii, acestea fiind chemare la rugăciune, la unitate și la trezvie sufletească. În acest context, chiriarhul i-a acordat lui Ioan Boronea Ordinul „Melchisedec Ștefănescu” clasa I pentru mireni, iar Cătălinei Boronea i-a oferit o icoană cu Maica Domnului. Ordinul „Melchisedec Ștefănescu” (clasa I) este cea mai înaltă distincție eparhială pentru mireni oferită de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

La final, părintele paroh Adrian Ciobanu și pr. slujitor Ionuț Comisu au adresat cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim pentru prezența și binecuvântarea oferite comunității.