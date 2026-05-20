Cercul pedagogic la Seminarul Teologic Ortodox din Craiova

La Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova s‑a desfășurat luni, 18 mai, Cercul pedagogic al profesorilor de religie din județul Dolj, nivel liceal, având tema: „Sfintele femei din calendar - modele de sfințenie și dăruire pentru tinerii de astăzi”.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova; pr. dr. Adrian Lupu, consilier la Sectorul învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj: prof. dr. Aida Virginia Ionescu, inspector școlar general adjunct, și prof. Carmen Oprea, inspector școlar pentru disciplina Religie.

Activitatea a fost organizată prin colaborarea dintre Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, reprezentat de director prof. Ionela Anișoara Spiridon, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu”, reprezentat de director prof. Alexandru Petre Mătușe, și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova.

În deschiderea cercului pedagogic, moderatorul activității, inspector prof. Carmen Oprea a evidențiat actualitatea modelelor feminine de sfințenie în educația religioasă a tinerilor și importanța promovării acestora în contextul provocărilor contemporane.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a rostit un cuvânt de învățătură și binecuvântare adresat profesorilor de religie prezenți, evidențiind rolul esențial al educatorului creștin în cultivarea valorilor morale și spirituale în rândul tinerei generații: „Biserica ţine cumpăna discernământului şi a credinţei, reamintindu‑ne că viaţa noastră este spre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa. Chemarea noastră este legată de Domnul Hristos, pentru că viaţa noastră se împlineşte în Hristos şi în Împărăţia lui Dumnezeu. În societatea contemporană, oamenii au tentaţii şi ispite la tot pasul, pentru că cel rău nu încetează să dezbine şi să acopere lumina din noi. Dacă nu ai lumină, nu poţi să vezi frumuseţea lumii. Uneori oamenii sunt înzestraţi să vorbească frumos despre lumină, dar ei nu experimentează ceea ce vorbesc. Noi suntem profesori şi trebuie să vorbim despre experienţa noastră. Biserica ne cheamă să venim la Hristos, dar uneori facem greu acest pas, din pricina anchilozării spirituale. Elevii aşteaptă de la profesori multă învăţătură, exemplul rugăciunii şi repere morale sau un sistem axiologic. Străduiţi‑vă asupra vieţii liturgice, asupra vieţii morale şi mai ales asupra educaţiei creştine!”

După cuvântul de învăţătură, a urmat un moment muzical‑poetic susținut de corul Seminarului Teologic, coordonat de arhid. lect. univ. dr. Victor Șapcă, împreună cu prof. Tanța Delcea.

Un punct deosebit al manifestării l‑a constituit prezentarea piesei de teatru „Proba timpului - O iubire shakespeariană”, realizată de coordonatorii proiectului din secțiunea Teen a Festivalului Internațional Shakespeare, împreună cu elevi și cadre didactice ale Seminarului Teologic. Interpretarea artistică a impresionat publicul prin sensibilitate, expresivitate și profunzime.

În continuare, au fost lecturate scrisorile elevilor premiați la faza națională a Olimpiadei de Religie, nivel gimnazial și liceal, adevărate mărturisiri ale unor suflete tinere, animate de credință, sensibilitate și dragoste față de valorile creștine.

În cadrul întâlnirii, părintele conf. univ. dr. Adrian Ivan a apreciat nivelul organizatoric și calitatea activităților desfășurate, evidențiind implicarea profesorilor și a elevilor în promovarea valorilor autentice creștine și culturale. Totodată, a vorbit despre oportunitatea pe care elevii de liceu o au în urmarea cursurilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, prezentând cele două programe de specializare - Teologie Pastorală și Arte Vizuale -, ca spații de formare academică, spirituală și vocațională pentru tinerii care doresc să slujească Biserica și societatea.

De asemenea, prof. dr. Aida Virginia Ionescu, inspector școlar general adjunct, a adresat un cuvânt de apreciere profesorilor și elevilor implicați în organizarea și desfășurarea activității, subliniind importanța educației religioase în formarea caracterului tinerilor.

Activitatea s‑a încheiat cu premierea elevilor olimpici de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu, fiind oferite diplome și cărți religioase, ca semn de recunoaştere a efortului depus pentru rezultatele deosebite obținute.