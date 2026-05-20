Sfințire de capelă mortuară în Parohia Vârșolț, Sălaj

Un articol de: Ionuţ Chifa - 20 Mai 2026

În Duminica a 6‑a după Paști (a Vindecării orbului din naștere), Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit Sfânta Liturghie în Parohia Vârșolț, Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la felul în care cei din jurul orbului din naștere s‑au raportat la minunea săvârșită de Domnul, a desprins trei atitudini greșite pe care creștinul este chemat să le evite: judecata grăbită, certitudinile teoretice rupte de realitate și lipsa de curaj în mărturisire, arătând, pentru fiecare, calea pe care Hristos îl cheamă să o urmeze.

Ierarhul a îndemnat la curajul de a mărturisi, oricând și oricum, lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, fără agresiune, dar și fără teama de a fi privit altfel de cei din jur: „E nevoie să dăm mărturie despre modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, cu orice preț. Să avem o scară de valori. Domnul a lucrat în viața mea - chiar dacă altora nu le convine, nu o fac cu agresiune, dar dau mărturie despre asta, mai ales când e vorba de cei ai casei mele. Se întâmplă atât de des: intervine Dumnezeu într‑un mod minunat în familiile noastre, în cei ai casei, în prietenii apropiați, în viața noastră, și nu mai suntem în stare apoi să dăm mărturie despre asta, de frică”.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Cosmin‑Mircea Bica a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Bocșița, Protopopiatul Zalău. La final, binefăcătorii și cei care au ajutat la ridicarea capelei au primit diplome de apreciere, în frunte cu părintele paroh Dan Mureşan şi primarul comunei Vârșolț, Lajos Breda.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Benedict a sfințit noua capelă mortuară, ridicată cu sprijinul Primăriei Vârșolț și al credincioșilor ortodocși din localitate.

 

