Conferințele preoțești de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului, la final

Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 21 Mai 2026

Ultima conferință preoțească de primăvară din acest an în Arhiepiscopia Sibiului a avut loc miercuri, 20 mai, la sediul Protopopiatului Făgăraș. La conferinţa prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, au participat preoţii din protopopiatele Făgăraş şi Rupea.

În deschiderea conferinței, care a avut tema „Pastoraţia familiei creştine”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a vorbit despre bucuria de a primi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos la Sfânta Liturghie, un dar duhovnicesc atât de necesar familiei creștine, informează Mitropolia Ardealului.

„Noi, cei care suntem slujitori ai Sfântului Altar, trebuie să conştientizăm că suntem în faţa Mântuitorului Iisus Hristos, că se reactualizează prin rânduiala pe care o săvârşim noi o taină mare, cea a răscumpărării. Dacă Mântuitorul nu instituia Sfânta Liturghie, noi ne puteam bucura de darul acesta al răscumpărării doar în mod teoretic şi vorbeam despre lucrarea aceasta minunată acceptând taina ei prin credinţă. Dar suntem convinşi că, luând pâinea şi vinul prefăcute în Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, suntem în comuniune cu El şi prin Sfânta Împărtăşanie noi începem viaţa de dincolo”, a spus ierarhul.

„Duhul lui Hristos”

Invitatul conferinţei a fost pr. prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, Germania, care a prezentat lucrarea „Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine” şi a evidenţiat lucrarea Duhului Sfânt în Biserică şi în familiile creştine de a sfinţi vieţile oamenilor şi de a‑L face prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos în Sfintele Taine.

„Dacă vrem să sfinţim viaţa noastră, avem nevoie de prezenţa dumnezeiască şi, prin aceasta, Hristos Se sălăşluieşte în inima şi în sufletul omului. Prin Sfânta Împărtăşanie, Duhul Sfânt Îl face prezent pe Hristos în întreaga Sfântă Liturghie pentru că este Duhul lui Hristos, şi Sfântul Apostol Pavel ne arată că iubirea lui Dumnezeu s‑a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel care ne este dăruit nouă. (...) Adevărata viaţă pe care suntem chemaţi să o ducem cu toţii este viaţa în Duh, pe care noi o numim viaţă duhovnicească, şi aceasta este împărtăşită în mod special de Duhul lui Dumnezeu. Mişcarea iniţiată de Duhul Sfânt în inima noastră este mereu viaţa în Hristos, pentru că este Duhul lui Hristos”, a spus pr. prof. univ. dr. Daniel Benga.

În a doua parte a conferinţei, pr. Dan Alexandru Florea de la Parohia Paltin, Protopopiatul Făgăraş, a prezentat referatul cu tema „Pastoraţia familiei creștine în contextul dependenţei digitale”. În continuare, a fost prezentată lucrarea „Secularizarea și pierderea valorilor religioase. Forme de alterare privind familia” de pr. Florin Maredavid de la Parohia Mateias, Protoieria Rupea.

 

  Lansare de carte în Parohia Curechiu, Hunedoara
    Lansare de carte în Parohia Curechiu, Hunedoara

    La biserica monument istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Curechiu, Protopopiatul Brad, a avut loc duminică, 17 mai, lansarea volumului „Parohia Ortodoxă Curechiu - repere monografice din Țara

    21 Mai, 2026
  Premierea câștigătorilor concursului național catehetic la Palatul Patriarhiei
    Premierea câștigătorilor concursului național catehetic la Palatul Patriarhiei

    La Palatul Patriarhiei din București a avut loc, în această seară, 20 mai 2026, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, ediția a XVIII‑a, și ai Concursului național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XV‑a. La momentul festiv a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care le‑a oferit câștigătorilor, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma omagială 2026 - Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

    20 Mai, 2026
  Slujba Privegherii în cinstea a două mari sărbători la Catedrala Patriarhală
    Slujba Privegherii în cinstea a două mari sărbători la Catedrala Patriarhală

    La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această seară, 20 mai, evenimentele liturgice dedicate praznicului împărătesc al Înălțării Domnului și hramului istoric al lăcașului de rugăciune de pe Colina Bucuriei, închinat Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena. Cu acest prilej, slujba Privegherii este săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

    20 Mai, 2026
