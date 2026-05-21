Conferințele preoțești de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului, la final

Ultima conferință preoțească de primăvară din acest an în Arhiepiscopia Sibiului a avut loc miercuri, 20 mai, la sediul Protopopiatului Făgăraș. La conferinţa prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, au participat preoţii din protopopiatele Făgăraş şi Rupea.

În deschiderea conferinței, care a avut tema „Pastoraţia familiei creştine”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a vorbit despre bucuria de a primi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos la Sfânta Liturghie, un dar duhovnicesc atât de necesar familiei creștine, informează Mitropolia Ardealului.

„Noi, cei care suntem slujitori ai Sfântului Altar, trebuie să conştientizăm că suntem în faţa Mântuitorului Iisus Hristos, că se reactualizează prin rânduiala pe care o săvârşim noi o taină mare, cea a răscumpărării. Dacă Mântuitorul nu instituia Sfânta Liturghie, noi ne puteam bucura de darul acesta al răscumpărării doar în mod teoretic şi vorbeam despre lucrarea aceasta minunată acceptând taina ei prin credinţă. Dar suntem convinşi că, luând pâinea şi vinul prefăcute în Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, suntem în comuniune cu El şi prin Sfânta Împărtăşanie noi începem viaţa de dincolo”, a spus ierarhul.

„Duhul lui Hristos”

Invitatul conferinţei a fost pr. prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, Germania, care a prezentat lucrarea „Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine” şi a evidenţiat lucrarea Duhului Sfânt în Biserică şi în familiile creştine de a sfinţi vieţile oamenilor şi de a‑L face prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos în Sfintele Taine.

„Dacă vrem să sfinţim viaţa noastră, avem nevoie de prezenţa dumnezeiască şi, prin aceasta, Hristos Se sălăşluieşte în inima şi în sufletul omului. Prin Sfânta Împărtăşanie, Duhul Sfânt Îl face prezent pe Hristos în întreaga Sfântă Liturghie pentru că este Duhul lui Hristos, şi Sfântul Apostol Pavel ne arată că iubirea lui Dumnezeu s‑a revărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Cel care ne este dăruit nouă. (...) Adevărata viaţă pe care suntem chemaţi să o ducem cu toţii este viaţa în Duh, pe care noi o numim viaţă duhovnicească, şi aceasta este împărtăşită în mod special de Duhul lui Dumnezeu. Mişcarea iniţiată de Duhul Sfânt în inima noastră este mereu viaţa în Hristos, pentru că este Duhul lui Hristos”, a spus pr. prof. univ. dr. Daniel Benga.

În a doua parte a conferinţei, pr. Dan Alexandru Florea de la Parohia Paltin, Protopopiatul Făgăraş, a prezentat referatul cu tema „Pastoraţia familiei creștine în contextul dependenţei digitale”. În continuare, a fost prezentată lucrarea „Secularizarea și pierderea valorilor religioase. Forme de alterare privind familia” de pr. Florin Maredavid de la Parohia Mateias, Protoieria Rupea.