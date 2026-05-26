Adunarea eparhială de la Timișoara constituită pentru mandatul 2026-2030

Un articol de: Pr. Marius Mircia - 26 Mai 2026

Membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei s‑au reunit luni, 25 mai, în noua sală de festivități a Centrului eparhial din Timișoara, pentru ședința de constituire a organismului bisericesc pentru mandatul 2026‑2030. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Întrunirea a debutat cu slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al eparhiei, în Biserica „Învierea Domnului”. În cuvântul de deschidere, chiriarhul a evidențiat rolul forului deliberativ în viața comunității ortodoxe bănățene. În cadrul ședinței au fost validate mandatele membrilor din cele zece circumscripții electorale și au fost desemnați reprezentanții eparhiali în Adunarea Națională Bisericească. Tot acum au fost aleși membrii Consiliului eparhial, ai Consistoriului mitropolitan și ai celui eparhial, atât titulari, cât și supleanți, precum și cei ai Consistoriului monahal, în conformitate cu Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. S‑au constituit, totodată, cele cinci comisii de lucru: administrativ‑bisericească, cultural‑educativă, economică, bugetară și patrimonială, social‑filantropică, respectiv organizatorică, juridică și de validare.

Părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, a prezentat un referat privind atribuțiile statutare ale forului și rolul acestuia în derularea proiectelor pastoral‑misionare, culturale și sociale din următorii patru ani. Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a anunțat finalizarea editării noului album închinat Catedralei Mitropolitane, demers legat de desemnarea Timișoarei drept „Destinația Anului 2026” în România. Ierarhul a vorbit și despre necesitatea unei colecte în toate parohiile, pentru finanțarea lucrărilor de pictură la Catedrala Mântuirii Neamului. Mitropolitul Banatului a lansat și o inițiativă cu caracter social: fiecare parohie este chemată să sprijine o familie aflată în dificultate, materială sau duhovnicească, ca parte a unui program închinat păstoririi familiei creștine.

„Anul acesta este, în Patriarhia Română, Anul omagial al pastorației familiei creștine și, pentru a împlini cu adevărat acest lucru, am făcut propunerea ca, începând de mâine, fiecare parohie să adopte o familie săracă material sau, poate, săracă duhovnicește. Dacă nu ai posibilitatea financiară să‑i duci o pâine, poți găsi o familie căreia să‑i duci un cuvânt de mângâiere”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan. La final, chiriarhul a subliniat că Biserica este chemată deopotrivă la rugăciune și la implicare în viața comunității, de la restaurarea patrimoniului până la susținerea educației și sprijinirea categoriilor vulnerabile.

 

    Lansarea lucrării „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie" la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman" al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul" din București va avea loc miercuri, 27 mai, de la ora 18:00, lansarea volumului „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie", lucrare apărută la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, scrisă de părintele prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, Ger­mania. Cartea aduce în atenție o temă centrală a vieții liturgice și duhovnicești a Bisericii, explorând modul în care credin­cio­șii se împăr­tă­șesc de lucrarea Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii, ca izvor al vieții în Hristos și al comuniunii eclesiale.

    Sfințirea paraclisului din localitatea Scornicești

Preasfințitul Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei și Roma­naților, a săvârșit duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie în Parohia Negreni I, localitatea Scorni­cești, județul Olt, păstorită din anul 1988 de preotul Marian Mazilu, informează episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a târnosit paraclisul parohiei. Preotul paroh a primit de la ierarh „Crucea Oltului", iar ctitorii și binefăcătorii au primit distincții.  În anul 2025, preotul paroh Marian Mazilu a început con­strucția unui paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în vecinătatea bisericii, pe terenul donat de Mircea Topală. În formă de navă, din cărămidă, având dimensiunile de 11,50 m lungime, 5 m lățime și 9,50 m înăl­țime, acesta va servi drept lăcaș de slujire pe timp de iarnă și capelă mortuară în restul timpului. Părintele paroh l-a înzestrat cu catapeteasmă sculp­tată în lemn de stejar și icoane, policandre aurite din bronz, obiecte de cult, l-a dotat cu sistem centralizat de încălzire, sistem de amplificare audio și l-a pictat în întregime. La exterior, a refăcut gardul de la intrare, din șipci metalice, și a pavat zona din jurul paraclisului.

