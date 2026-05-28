Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Năsăud

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Năsăud

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Marian Șomlea - 28 Mai 2026

Clericii din Protopopiatul Năsăud s‑au reunit marţi, 26 mai, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Conferința a fost precedată de săvârșirea unui Te Deum, în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Năsăud”, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După momentul de rugăciune, lucrările conferinței s‑au desfășurat în sala de ședințe a protopopiatului, în prezența ierarhului și a preoților din cuprinsul protopopiatului.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a prezidat lucrările și le‑a adresat clericilor un cuvânt de învățătură, prezentând și tema anului 2026, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

În cuvântul său, ierarhul a evidențiat importanța familiei creștine, arătând că aceasta își are temelia în însăși Sfânta Scriptură: „Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său (…); a făcut bărbat și femeie” (Facerea 1, 27). Totodată, Preasfinția Sa a subliniat faptul că, prin venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, căsătoria a fost ridicată la demnitatea de Sfântă Taină.

De asemenea, ierarhul a atras atenția asupra provocărilor și fragilităților cu care se confruntă familia contemporană, subliniind importanța intensificării vieții duhovnicești și a rugăciunii în familie. În acest context, le‑a recomandat preoților să acorde o atenție sporită pregătirii tinerilor pentru Taina Cununiei și să rămână aproape de familiile pe care le păstoresc, oferindu‑le sprijin duhovnicesc și îndrumare pastorală.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în cadrul căreia s‑a oprit în mod deosebit asupra temei „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința s‑a încheiat cu câteva îndemnuri pastorale făcute de ierarh, precum și cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți. Pr. protopop Ovidiu Sermeșan a făcut câteva anunțuri de ordin pastoral și administrativ.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Protopopiatul Năsăud  -   Samuel Bistrițeanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Popas de rugăciune la o biserică din Craiova Știri
    Popas de rugăciune la o biserică din Craiova

    În ziua în care Biserica Ortodoxă l‑a cinstit pe Sfântul Ioan Rusul, 27 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica cu hramurile „Nașterea

    28 Mai, 2026
  • A fost lansat noul site al Episcopiei Oradiei Știri
    A fost lansat noul site al Episcopiei Oradiei

    Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei are bucuria de a anunța lansarea noului site oficial al eparhiei, disponibil la adresa: episcopia‑oradiei.ro. Noul site al Episcopiei Oradiei se dorește a fi nu doar un

    28 Mai, 2026
  • Simpozion internațional în cadrul IBMF 2026 organizat la Iași Știri
    Simpozion internațional în cadrul IBMF 2026 organizat la Iași

    În cadrul ediției din acest an a International Byzantine Music Festival (IBMF), la Iași se desfășoară, în perioada 26-28 mai 2026, Simpozionul Internațional „The Church as a Singing Family in the Christian Tradition”, tradus și adaptat în limba română prin tema „Biserica - familia unită în cântare în Răsăritul creștin”. Evenimentul academic reunește specialiști în teologie, muzicologie și artă liturgică din România și din străinătate, propunând o reflecție asupra relației dintre cântarea bisericească, familie și viața eclesială în tradiția ortodoxă.

    27 Mai, 2026
TOP 6 Știri