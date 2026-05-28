Concurs național de muzică psaltică la Iași

În atmosfera Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași, Liceul de Arte „Octav Băncilă” a găzduit Concursul național de muzică psaltică pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe din cadrul Patriarhiei Române, ediția a VII‑a. Evenimentul a reunit șapte coruri psaltice din întreaga țară, într‑o zi dedicată rugăciunii prin cânt, frumuseții tradiției bizantine și comuniunii dintre tineri.

Manifestarea a debutat în sala de festivități a liceului. Au luat cuvântul părintele Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași; Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; arhimandritul Hrisostom Rădășanu, consilier al Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor; inspectorul școlar Irina Petronela Florian și directorul instituției gazdă, Dan Partene.

În concurs au participat șapte coruri psaltice, reprezentând seminarii și licee teologice ortodoxe din România: Corul psaltic „Filotheos” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Botoșani; Corul psaltic „Ison” al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București; Corul psaltic „Agnus” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi; Corul psaltic „Sfântul Ioan Gură de Aur” al Seminarului Teologic Ortodox din Huși; Corul psaltic „Victor Ojog” al Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț; Corul psaltic „Imperialii” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piatra‑Neamț; Corul psaltic „Protopsaltul Macarie Ieromonahul” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște.

În deschiderea evenimentului, părintele Constantin Simiraș, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, a adresat celor prezenți un cuvânt de bun‑venit, evocând moștenirea spirituală și culturală a muzicii bizantine în spațiul românesc.

Prezent la eveniment în calitate de invitat, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a subliniat frumusețea și importanța cântării bisericești în viața duhovnicească a tinerilor, evidențiind rolul muzicii psaltice în păstrarea tradiției ortodoxe.

Arhimandritul Hrisostom Rădășanu, consilier al Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, le‑a adresat participanților un cuvânt de încurajare, îndemnându‑i să transforme experiența concursului într‑un prilej de creștere duhovnicească și apropiere de Dumnezeu.

Evoluțiile corurilor au fost evaluate de un juriu de specialitate, format din personalități ale muzicii și teologiei: conf. univ. dr. Irina Zamfira Dănilă - președintele juriului, inspector școlar Irina Petronela Florian - președinte executiv, pr. prof. dr. Dumitru‑Codruț Scurtu, CS III dr. Cătălin Cernătescu și conf. univ. dr. Eugen Dan Drăgoi.

În timp ce juriul a deliberat, participanții și publicul s‑au bucurat de un moment artistic susținut de Orchestra de Suflători a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, dirijată de Sergiu Valerică Sandu, alături de Corul „Basileus” al Seminarului Teologic din Iași.

Premiul I a fost câștigat de Corul psaltic „Ison” al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București; premiul al II‑lea a revenit Corului psaltic „Sfântul Ioan Gură de Aur” al Seminarului Teologic Ortodox din Huși, iar premiul al III‑lea a fost obținut de Corul Psaltic „Protopsaltul Macarie Ieromonahul” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște. Celelalte coruri participante au primit mențiuni.

De asemenea, a fost oferit și Premiul special „Părintele Florin Bucescu” pentru cel mai bun dirijor al concursului, distincție acordată în memoria reputatului profesor și dirijor ieșean, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea muzicii psaltice și a educației teologice.