Program liturgic special în prima săptămână a Postului Mare la Catedrala Patriarhală

Cea mai importantă perioadă de pregătire duhovnicească a anului liturgic, Postul Paștilor, începe luni, 23 februarie. În prima săptămână a Postului Mare, la Catedrala Patriarhală din București vor fi săvârșite slujbe speciale, specifice perioadei Triodului.

Astfel, în primele patru zile ale postului, de luni până joi, va fi oficiată de la ora 16:00 slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia va fi citit Canonul cel Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, denumit și Canonul de pocăință. Vineri seară, tot de la ora 16:00, va fi săvârșită Pavecernița cu citirea primei stări din Acatistul Bunei Vestiri.

Totodată, în zilele de luni, marți și joi, de la ora 7:00 dimineața, vor fi săvârșite Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița și Vecernia. Miercuri și vineri dimineață vor fi oficiate aceleași slujbe, însă în locul slujbei Vecerniei va fi săvârșită Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite.

Canonul cel Mare este un lung imn liturgic, alcătuit din 250 de tropare grupate în nouă cântări, fiind una dintre cele mai impresionante creaţii ale imnografiei creştine. Este citit în patru părți în primele patru zile din întâia săptămână a Postului Mare și integral în miercurea săptămânii a 5‑a a postului.

Liturghia Darurilor înainte sfințite este alcătuită de Sfântul Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Această Liturghie se oficiază numai în postul ce ne pregăteşte pentru sărbătoarea pascală.