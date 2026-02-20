O nouă teză de doctorat despre dialogul dintre creștinism și islam

La Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” a Universității din Craiova, a avut loc joi, 19 februarie, susținerea publică a tezei de doctorat „Dialogul dintre Ortodoxie și Islam în epoca contemporană”, elaborată de teologul Constantin‑Denis‑Dănuț Boboc. Evenimentul s‑a desfășurat în Sala de consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, în prezența comisiei de specialitate prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, din care au făcut parte: pr. conf. dr. Constantin Băjău, pr. conf. dr. George Adrian Boldișor (conducător științific), pr. conf. dr. Ioan Emil Jurcan (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) şi conf. dr. Alina Gabriela Pătru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).

În urma susținerii referatelor și a sesiunii de întrebări, după sesiunea de deliberări, membrii comisiei i‑au conferit candidatului titlul științific de doctor în domeniul Teologie.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu l‑a felicitat pe noul doctor în Teologie și a vorbit despre bucuria împlinirii unei noi etape din viaţa academică: „Susţinerea publică a unei teze de doctorat este ziua cea mare, ziua de sărbătoare, atât pentru studentul doctorand, cât şi pentru profesori şi membrii comisiei. Examenele preliminare au avut menirea să arate că teza a trecut rigorile ştiinţifice şi academice, iar susţinerea este confirmarea rezultatelor anterioare şi a muncii de ani întregi”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu le‑a prezentat oaspeţilor din ţară Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova: sălile de curs, şcoala doctorală, laboratoarele de restaurare carte şi icoane, paraclisul universitar, biblioteca şi sala de expoziţie.