Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri O nouă teză de doctorat despre dialogul dintre creștinism și islam

O nouă teză de doctorat despre dialogul dintre creștinism și islam

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 20 Feb 2026

La Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă „Sfântul Nicodim” a Universității din Craiova, a avut loc joi, 19 februarie, susținerea publică a tezei de doctorat „Dialogul dintre Ortodoxie și Islam în epoca contemporană”, elaborată de teologul Constantin‑Denis‑Dănuț Boboc. Evenimentul s‑a desfășurat în Sala de consiliu a Facultății de Teologie Ortodoxă, în prezența comisiei de specialitate prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, din care au făcut parte: pr. conf. dr. Constantin Băjău, pr. conf. dr. George Adrian Boldișor (conducător științific), pr. conf. dr. Ioan Emil Jurcan (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) şi conf. dr. Alina Gabriela Pătru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).

În urma susținerii referatelor și a sesiunii de întrebări, după sesiunea de deliberări, membrii comisiei i‑au conferit candidatului titlul științific de doctor în domeniul Teologie.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu l‑a felicitat pe noul doctor în Teologie și a vorbit despre bucuria împlinirii unei noi etape din viaţa academică: „Susţinerea publică a unei teze de doctorat este ziua cea mare, ziua de sărbătoare, atât pentru studentul doctorand, cât şi pentru profesori şi membrii comisiei. Examenele preliminare au avut menirea să arate că teza a trecut rigorile ştiinţifice şi academice, iar susţinerea este confirmarea rezultatelor anterioare şi a muncii de ani întregi”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu le‑a prezentat oaspeţilor din ţară Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova: sălile de curs, şcoala doctorală, laboratoarele de restaurare carte şi icoane, paraclisul universitar, biblioteca şi sala de expoziţie.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei  -   teza de doctorat
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri