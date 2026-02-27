Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Rugăciune de pocăință la Buzău și Focșani

Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 27 Feb 2026

În primele patru zile ale Postului Sfintelor Paști, 23-26 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a citit Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul.

Ierarhul a fost prezent luni, 23 februarie, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, iar marți, 24 februarie, la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, aflată sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, unde a citit primele două părți ale Canonului Mare.

Miercuri, 25 februarie, Înaltpreasfinția Sa a citit a treia parte a Canonului de pocăință în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Mănăstirii Ciolanu din județul Buzău, după care joi, 26 februarie, a slujit în biserica Parohiei „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Buzău, unde a citit ultima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

La finalul fiecărei slujbe, Părintele Arhiepiscop Ciprian a explicat credincioșilor rânduiala și profunzimea Canonului Mare, arătând că acesta reprezintă o veritabilă școală a pocăinței, prin care suntem chemați la priveghere, cercetare de sine și asumarea unui proces lăuntric de întoarcere la Dumnezeu. Arhipăstorul locului a subliniat că pocăința înseamnă revenirea din „pământul străin” al păcatului în casa Părintelui ceresc, asemenea fiului risipitor, și presupune conștientizarea propriei stări de cădere, mărturisirea păcatelor în Taina Spovedaniei și hotărârea fermă de îndreptare, concretizată în dorința de a începe o viață nouă în Hristos. Totodată, chiriarhul a evidențiat forța acestei meditații biblice, în care sunt așezate înaintea noastră atât chipurile celor ce au căzut și nu s‑au pocăit, cât și exemplele celor care, prin lacrimi și întoarcere sinceră, au dobândit iertarea și împăcarea cu Dumnezeu.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei  -   Pavecerniţa Mare  -   Canonul cel Mare
