Mlădița care rămâne în Hristos

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 626-627

„Spuneau ucenicii bătrânului că, pentru bunătatea și evlavia lui, (protosinghelul Mihail Bădilă) dobândise de la Dumnezeu darul rugăciunii și al înțelepciunii duhov­ni­cești. Pentru aceea ajunsese duhovnic renumit și mulți călugări, sihaștri și mireni îl căutau și își deschideau inima sub epitrahilul lui.

Într-o noapte de iarnă, după Utrenie, starețul a plecat de la schit peste munte, la Mănăstirea Sinaia. Pe cale i-au ieșit câțiva lupi înainte. Bătrânul însă nu s-a înfricoșat, ci, făcându-și semnul crucii, a zis:

- Doamne, facă-se voia Ta!

Apoi, întorcându-se către lupi, a adăugat:

- Dacă aveți poruncă de la Dumnezeu să mă mâncați, iată-mă, sunt înaintea voastră. Iar dacă nu aveți poruncă să mă mâncați, atunci duceți-vă în drumul vostru.

În clipa aceea, lupii și-au plecat capetele în jos și au dispărut în pădure.

În altă iarnă, mergând spre Sinaia, pe vârful muntelui l-a cuprins o furtună cu viscol cumplit. Atunci Părintele Mihail, știind că numai Dumnezeu îl poate scăpa de la moarte, a căzut în genunchi și, înălțându-și mâinile spre cer, s-a rugat cu lacrimi, zicând:

- Doamne, facă-se voia Ta!

În ceasul acela s-a izbăvit de moarte în chip minunat, căci s-a aflat mergând pe șoseaua ce duce spre orașul Bușteni. Deci, dând slavă lui Dumnezeu, a doua zi s-a întors cu pace la schit.

(...) În primăvara anului 1950, noaptea, pe când Părintele Mihail se ruga în chilie, deodată s-a prăbușit un bolovan mare de stâncă peste chilia lui. Dar, la porunca lui Dumnezeu, bolovanul s-a oprit în pod, deasupra capului său. Astfel, bunul nevoitor a fost izbăvit și de data aceasta de cursele vrăjmașului.

Spre sfârșitul anului 1957, sta­rețul Mihail a zis către ucenicul său:

- Părinte Pimen, cât mai este până la Sfântul Mucenic Ignatie?

- Mai sunt trei săptămâni.

- Să știi că în ziua Sfântului Ignatie mă duc din viața aceasta!

În seara aceea, bătrânul stătea pe marginea patului și citea din Sfân­ta Scriptură. Apoi a zis ucenicului:

- Du-te la chilie și te odihnește, că ești obosit.

După un ceas, ucenicul l-a găsit adormit în Domnul, cu Biblia pe brațe.

Așa s-a săvârșit Cuviosul stareț Mihail!”

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)