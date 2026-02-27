Mlădița care rămâne în Hristos

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 598-599 „Iubite, adâncește-ți cugetarea la Marta care primește pe Domnul și la Maria care cade la
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 626-627
„Spuneau ucenicii bătrânului că, pentru bunătatea și evlavia lui, (protosinghelul Mihail Bădilă) dobândise de la Dumnezeu darul rugăciunii și al înțelepciunii duhovnicești. Pentru aceea ajunsese duhovnic renumit și mulți călugări, sihaștri și mireni îl căutau și își deschideau inima sub epitrahilul lui.
Într-o noapte de iarnă, după Utrenie, starețul a plecat de la schit peste munte, la Mănăstirea Sinaia. Pe cale i-au ieșit câțiva lupi înainte. Bătrânul însă nu s-a înfricoșat, ci, făcându-și semnul crucii, a zis:
- Doamne, facă-se voia Ta!
Apoi, întorcându-se către lupi, a adăugat:
- Dacă aveți poruncă de la Dumnezeu să mă mâncați, iată-mă, sunt înaintea voastră. Iar dacă nu aveți poruncă să mă mâncați, atunci duceți-vă în drumul vostru.
În clipa aceea, lupii și-au plecat capetele în jos și au dispărut în pădure.
În altă iarnă, mergând spre Sinaia, pe vârful muntelui l-a cuprins o furtună cu viscol cumplit. Atunci Părintele Mihail, știind că numai Dumnezeu îl poate scăpa de la moarte, a căzut în genunchi și, înălțându-și mâinile spre cer, s-a rugat cu lacrimi, zicând:
- Doamne, facă-se voia Ta!
În ceasul acela s-a izbăvit de moarte în chip minunat, căci s-a aflat mergând pe șoseaua ce duce spre orașul Bușteni. Deci, dând slavă lui Dumnezeu, a doua zi s-a întors cu pace la schit.
(...) În primăvara anului 1950, noaptea, pe când Părintele Mihail se ruga în chilie, deodată s-a prăbușit un bolovan mare de stâncă peste chilia lui. Dar, la porunca lui Dumnezeu, bolovanul s-a oprit în pod, deasupra capului său. Astfel, bunul nevoitor a fost izbăvit și de data aceasta de cursele vrăjmașului.
Spre sfârșitul anului 1957, starețul Mihail a zis către ucenicul său:
- Părinte Pimen, cât mai este până la Sfântul Mucenic Ignatie?
- Mai sunt trei săptămâni.
- Să știi că în ziua Sfântului Ignatie mă duc din viața aceasta!
În seara aceea, bătrânul stătea pe marginea patului și citea din Sfânta Scriptură. Apoi a zis ucenicului:
- Du-te la chilie și te odihnește, că ești obosit.
După un ceas, ucenicul l-a găsit adormit în Domnul, cu Biblia pe brațe.
Așa s-a săvârșit Cuviosul stareț Mihail!”
(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)