Părintele Vichentie Mălău, despre rugăciune

Data: 26 Feb 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 598-599

„Iubite, adâncește-ți cugetarea la Marta care primește pe Domnul și la Maria care cade la picioarele Sale.

Amândouă surorile au mare osârdie în lucru, însă sunt cu totul deosebite lucrările lor. Că Marta slujea, gătind hrana pământească, trupească, Domnului; iar Maria, șezând lângă picioarele Lui, asculta cuvintele Lui. Una odihnea pe Cel văzut, iar cealaltă slujea Celui nevăzut, că era cu adevărat și om și Dumnezeu, Cel de față. Același Stăpân, osârdia amânduror femeilor a primit-o. Dar Marta, de osteneală obosită, cerea mijlocitor pe Domnul către Maria, să o ajute: zi-i ei ca sculându-se să slujească Ție cu mine.

Iar Domnul îi răspunde: Marto, Marto, te grijești și spre multe te silești, iar Maria partea cea bună și-a ales-o, care nu se va lua de la dânsa. Că n-am venit pe lume ca să stăm pe așternuturi moi și pântecele să-l hrănim, ci am venit ca pe voi să vă hrănesc cu cuvântul adevărului și cu vederea tainelor.

Pe una dar n-a oprit-o de la cele ce lucra, iar pe cealaltă a lăudat-o că și-a ales partea cea bună. Amândouă femeile lucrau cu osârdie, însă partea sufletească era mai de valoare, căci era o privire tainică.

Tu, suflete, alege ce voiești. De voiești, slujește în numele lui Hristos, ca Marta cele pământești. Domnul îți dă voie, că zice: Întrucât ați făcut unuia din acești frați ai Mei prea mici, Mie ați făcut. Că ori de primești străini, ori odihnești săraci, ori de te pleci către cei ce se află în dureri, în nevoi, în primejdie, ori de slujești bolnavi, toate asupra Sa le primește Hristos.

Iar de vrei să râvnești Mariei care a lăsat slujba trupului și și-a adâncit inima spre cele sufletești, apoi curat să săvârșești lucrul. Părăsește trupul, lasă lucrarea de pământ și facerea de bucate și celelalte (în timpul rugăciunii) și șezi lângă picioarele Domnului și ascultă cuvintele Lui. Căci învăță­turile Domnului întăresc nevoile trupului.

Deci ai luat, iubite, pildele și dovada. Alege ce vrei. Sau slujitor fii săracilor sau îndrăgitor dogmelor lui Hristos. Iar de poți pe ambele, plată vei lua.

Domnul prețuiește mai mult partea Mariei. De voiești să iubești cu adevărat pe Hristos, trebuie să uiți de însuți trupul tău. Și rugându-te, vezi să nu ceri în loc de altele, altele. Nu bani, nu slavă omenească. Caută Împărăția lui Dumnezeu mai întâi și toate celelalte se vor adăuga ție.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)