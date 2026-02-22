Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori duhovnicești, Întrebarea 77, în Filocalia (2009), vol. 11, pp. 100-101 „Fiindcă îmi spune gândul că nu mă pot mântui, roagă-te pentru mine, milostive Părinte, și
Cunoașterea ceasului din urmă
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 523
„Uneori îl întrebau ucenicii (pe Sf. Gheorghe Pelerinul):
– Când o să mori, Moș Gheorghe?
– Drăguță, știi când? Când s-or tulbura popoarele, iar la moartea mea va fi sărbătoare mare și vor suna toate clopotele din țară!
În ziua de 15 august 1916, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, pe când clopotarul Bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț se urca în turn să sune clopotele de mobilizare generală pentru intrarea României în Primul Război Mondial, Moșul Gheorghe Lazăr zăcea jos în chilie, cu Psaltirea lângă el. În clipa aceea, venerabilul pelerin își dădea duhul în mâinile lui Hristos Dumnezeu!”
(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)