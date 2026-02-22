Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Cunoașterea ceasului din urmă

Cunoașterea ceasului din urmă

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 23 Feb 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Edi­ția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 523

„Uneori îl întrebau ucenicii (pe Sf. Gheorghe Pelerinul):
– Când o să mori, Moș Gheorghe?
– Drăguță, știi când? Când s-or tulbura popoarele, iar la moartea mea va fi sărbătoare mare și vor suna toate clopotele din țară!
În ziua de 15 august 1916, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, pe când clopotarul Bisericii Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț se urca în turn să sune clopotele de mobilizare generală pentru intrarea României în Primul Război Mondial, Moșul Gheorghe Lazăr zăcea jos în chilie, cu Psaltirea lângă el. În clipa aceea, venerabilul pelerin își dădea duhul în mâinile lui Hristos Dumnezeu!” 

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Când nu pot posti Patristica
    Când nu pot posti

    Sfinții Varsanufie și Ioan, Scrisori duhov­nicești, Întrebarea 77, în Filocalia (2009), vol. 11, pp. 100-101 „Fiindcă îmi spune gândul că nu mă pot mântui, roagă-te pentru mine, milostive Părinte, și

    22 Feb, 2026
  • Harul și rugăciunea Patristica
    Harul și rugăciunea

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 791-792 „Spunea odată Părintele Marcu (Dumitrescu): Numai harul ne poate salva și ajuta. Eu am greșit,

    21 Feb, 2026
  • Cuvioși părinți și faptele lor Patristica
    Cuvioși părinți și faptele lor

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 472-473 „Cuviosul Neofit ieroschimonahul a fost un părinte cu înaltă viață duhovnicească în obștea

    20 Feb, 2026
  • Sfârșit creștinesc Patristica
    Sfârșit creștinesc

    Arhimandrit Ioa­ni­chie Bălan, Patericul Ro­mânesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 509 „Ajungând la bătrâ­nețe, Părintele Sava (Popescu) a petrecut ultimii ani numai în post și ru

    19 Feb, 2026
TOP 6 Patristica