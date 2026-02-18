Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfârșit creștinesc

Patristica
Data: 19 Feb 2026

Arhimandrit Ioa­ni­chie Bălan, Patericul Ro­mânesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 509

„Ajungând la bătrâ­nețe, Părintele Sava (Popescu) a petrecut ultimii ani numai în post și rugăciune, fiind îngrijit de fratele său, Atanasie. Iar când și-a simțit sfârșitul aproape, a primit Preacuratele Taine, apoi a chemat pe starețul mănăstirii și i-a spus: - Părinte stareț, sfâr­șitul meu s-a apropiat. Iertați-mă pe mine, păcătosul, de tot ce v-am greșit și mă binecu­vântați, căci astăzi trebuie să stau la judecată înaintea lui Hristos! Nu mă uitați la sfintele rugăciuni.”

(Cuvinte ale sfinţilor români)

