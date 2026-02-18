Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 501-502 „După ce a fost ales părinte și păstor al Moldovei, mitropolitul Iosif Naniescu a plecat cu
Sfârșit creștinesc
„Ajungând la bătrânețe, Părintele Sava (Popescu) a petrecut ultimii ani numai în post și rugăciune, fiind îngrijit de fratele său, Atanasie. Iar când și-a simțit sfârșitul aproape, a primit Preacuratele Taine, apoi a chemat pe starețul mănăstirii și i-a spus: - Părinte stareț, sfârșitul meu s-a apropiat. Iertați-mă pe mine, păcătosul, de tot ce v-am greșit și mă binecuvântați, căci astăzi trebuie să stau la judecată înaintea lui Hristos! Nu mă uitați la sfintele rugăciuni.”
