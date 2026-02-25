Rugăciunea sfinților

Data: 25 Feb 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 543-544

„În toamna anului 1930 rasoforul Vasile (Ilie de la Mănăstirea Sihăstria - Neamț) păștea oile împreună cu fratele său Constantin, pe obcina Munților Sihlei. În ceasul acela au trecut pe acolo un pustnic sfânt și minunat, arhiereul Ioan, cu diaconul său. După ce i-a binecuvântat pe amândoi frații de la oi, episcopul, fiind înaintevăzător, a zis către cel mai tânăr:

- Frate Constantin, spune-i fratelui Vasile să se pregătească și să meargă înainte, că are de făcut o cale lungă!

(...) În primăvara anului 1931 acest smerit ascultător s-a îmbolnăvit și a fost adus în mănăstire. Odată, pe când se ruga în fața bisericii, a avut o vedenie înfricoșată. De frică a început a plânge și striga cu glas tare:

- Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă!

Iar către părinții care s-au adunat în jurul lui a zis:

- Închinați-vă, părinților, închina­ți-vă, că iată Stăpâna noastră a venit aici! Maica Domnului nostru este de față, cu Mântuitorul în brațe! Iat-o deasupra noastră!

- Frate Vasile, de ce ai strigat așa de tare? l-au întrebat călugării.

- Părinților, pe când mă rugam în fața bisericii, deodată a apărut o ceată de diavoli foarte fioroși cu toiege de foc în mâini, care au început a mă bate cumplit și a striga: În zadar te mai rogi, că nu te-ai mântuit. Tu ești al nostru, că ești păcătos! Atunci am început a striga cu nădejde către Maica Domnului. În clipa aceea s-a coborât din cer un nor alb, plin de lumină, până deasupra bisericii. Iar în nor am văzut pe Maica Domnului cu Mântuitorul în brațe, zicând către mine:

Nu te teme, că de acum mai ai trei zile și vii la noi! Apoi Mântuitorul ne-a binecuvântat pe toți și s-a ridicat la cer... Părinților, mare putere şi îndrăzneală are Maica Domnului înaintea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și foarte mult ascultă rugăciunile ei!

La urmă i-a zis egumenul:

- Frate Vasile, să nu te înșele vrăjmașul. Ia aminte de sine și-ți păzește mintea, că multe sunt

cursele lui.

Apoi a zis către ceilalți frați:

- Dacă după trei zile fratele Vasile se va duce dintre noi, într-adevăr, Maica Domnului i s-a arătat, iar dacă nu, atunci a fost înșelat de diavolul.

După trei zile, exact la aceeași oră, rasoforul Vasile Ilie a adormit în pace, cu rugăciunea pe buze.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)