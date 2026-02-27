Citiţi şi: Activități în luna dedicată apărării și promovării vieții

„Luna pentru viață” - martie este marcată și anul acesta printr‑o serie amplă de evenimente organizate în București și în alte localități din România și Republica Moldova. Acțiunile se desfășoară sub tema „Solidaritate pentru amândoi”. Ediția din 2026 propune o reflecție asupra nevoii de sprijin autentic pentru mamă și copil, înainte și după naștere, evidențiind faptul că grija pentru viață este o responsabilitate comună a întregii societăți.

Teodora Diana Paul, președinta Asociația „Studenți pentru viață” București, a evidențiat faptul că „Luna pentru viață” nu este doar o serie de evenimente, ci o mișcare națională de solidaritate și implicare, care aduce împreună tineri, familii și comunități locale în sprijinul valorii vieții.

„Ca în fiecare an, primăvara aduce odată cu ea «Luna pentru viață». În anul 2026, luna martie cuprinde numeroase activități organizate de multe asociații pro‑viață și organizații de tineret din întreaga țară, deoarece «Luna pentru viață» este un proiect național. În București, există o frumoasă colaborare între organizațiile «Studenți pentru viață» București, ASCOR, ASTO, OTB România și Life Call Centre România. Ne bucurăm că o parte dintre activități s‑a desfășurat deja: două târguri caritabile de prăjituri organizate la Centrul de spiritualitate «Sfântul Grigorie Palama» și la Biserica Șerban Vodă. Luna aceasta avem alte două târguri caritabile de mărțișoare, organizate la Centrul de spiritualitate «Sfântul Grigorie Palama» și la Biserica «Sfântul Spiridon»‑Nou din Bucureşti”, a spus, pentru TRINITAS TV, președinta Asociației „Studenți pentru viață” București.

În data de 9 martie, „Studenți pentru viață” București, în colaborare cu Asociația Studenților Teologi Ortodocși, organizează acțiunea „Flori pentru mămici”. În ziua de 11 martie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, va fi proiectat filmul „Neplanificat”.

În data de 14 martie va avea loc Conferința națională „Solidaritate pentru amândoi”, organizată de „România pentru viață”, eveniment în cadrul căruia specialiști din domeniu vor împărtăși cunoștințe și experiențe despre protejarea și susținerea vieții.

De asemenea, organizația „România pentru viață” organizează întâlnirea de formare „Cunoaște, iubește, acționează”, un eveniment dedicat tinerilor, în care invitații vor împărtăși gânduri și experiențe despre valoarea și frumusețea vieții.

În perioada 20-21 martie va avea loc Congresul Tinerilor Pro‑Viață, un prilej de întâlnire și formare pentru tinerii implicați în susținerea vieții.

Crosul pentru viață, ajuns la a XI‑a ediție, va avea loc sâmbătă, 14 martie, ȋn Parcul „Alexandru Ioan Cuza” (IOR) din București. La ora 9:30 vor lua startul participanții la Crosul de 11 km și la Crosul familiei de 3 km, iar ȋncepând cu ora 11:30 copiii cu vârste cuprinse ȋntre 3 și 14 ani vor alerga la Crosul copiilor, pe distanțe variind ȋntre 200 m și 800 m.

În București, „Marșul pentru viață” 2026 va fi organizat de asociațiile „România pentru viață” și „Studenți pentru viață”, în ziua de sâmbătă, 28 martie. Adunarea participanților se va face, începând cu ora 11:30, în Piața Universității. La ora 12:30 participanții vor porni în marș pe traseul Bd. Regina Elisabeta - Bd. Schitu Măgureanu - Parcul Izvor. La ora 13:00 va începe concertul „Live for Life”, în Parcul Izvor.