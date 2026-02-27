Litughia Darurilor săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

În a treia zi a Postului Mare, miercuri, 25 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, lăcaș care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, Mare Mucenic al lui Hristos. Din soborul împreună slujitor au făcut parte clerici ai așezământului monahal, arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, și pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului media și comunicare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură publicat pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a adus în atenție modul în care a luat naștere slujba care poartă astăzi numele de Liturghia Darurilor înainte sfințite, punctând originea și vechimea acesteia, de la hotărârile Sfinților Părinți, în cadrul Sinodului de la Laodiceea (364‑383), până la sistematizarea în scris de către Sfântul Grigorie cel Mare.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că întreaga creștinătate se bucură de prezența Mântuitorului Iisus Hristos prin Sfintele Taine rânduite de Biserică de‑a lungul timpului.

„Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite este așadar o rânduială intermediară între păstrarea Sfintelor Daruri peste an și împărtășirea zilnică pe care credincioșii o practicau în vechime. Aceasta ne încredințează de faptul că întreg cultul creștin sau rânduiala liturgică a Bisericii are în centrul său pe Hristos Cel răstignit și înviat. De altfel, această centralitate a lui Hristos o oglindesc, deopotrivă, și propovăduirea apostolică a Evangheliei, și mărturisirea baptismală a celor ce primeau Botezul creștin”.