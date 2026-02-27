Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Litughia Darurilor săvârșită de Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Un articol de: Irina Ursachi - 27 Feb 2026

În a treia zi a Postului Mare, miercuri, 25 februarie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, lăcaș care adăpostește cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, Mare Mucenic al lui Hristos. Din soborul împreună slujitor au făcut parte clerici ai așezământului monahal, arhim. Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii, arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, și pr. Ștefan Mihalcea, consilier eparhial al Sectorului media și comunicare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale.

În cuvântul de învățătură publicat pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a adus în atenție modul în care a luat naștere slujba care poartă astăzi numele de Liturghia Darurilor înainte sfințite, punctând originea și vechimea acesteia, de la hotărârile Sfinților Părinți, în cadrul Sinodului de la Laodiceea (364‑383), până la sistematizarea în scris de către Sfântul Grigorie cel Mare.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că întreaga creștinătate se bucură de prezența Mântuitorului Iisus Hristos prin Sfintele Taine rânduite de Biserică de‑a lungul timpului.

„Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite este așadar o rânduială intermediară între păstrarea Sfintelor Daruri peste an și împărtășirea zilnică pe care credincioșii o practicau în vechime. Aceasta ne încredințează de faptul că întreg cultul creștin sau rânduiala liturgică a Bisericii are în centrul său pe Hristos Cel răstignit și înviat. De altfel, această centralitate a lui Hristos o oglindesc, deopotrivă, și propovăduirea apostolică a Evangheliei, și mărturisirea baptismală a celor ce primeau Botezul creștin”.

 

