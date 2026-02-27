Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în paraclisul mitropolitan din Chișinău

Data: 27 Feb 2026

În miercurea celei de‑a treia zile din Sfântul și Marele Post, 25 februarie 2026, paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău a devenit loc de adâncă trăire duhovnicească, prin slujirea Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite și a Pavecerniței Mari, unită cu rostirea Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Slujbele au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi ai Paraclisului „Sfântul Ioan Teologul”.

Atmosfera liturgică a fost marcată de sobrietatea specifică Postului Mare, de frumusețea cântărilor și de participarea numeroasă a credincioșilor din capitală, veniți să împărtășească bucuria comuniunii și a rugăciunii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei academice „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, care au susținut prin armonie și rigoare muzicală profunzimea momentului.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbelor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a evocat temeiurile istorice și teologice ale Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite, subliniind valoarea ei în itinerarul duhovnicesc al Postului Mare. Ierarhul a vorbit despre puterea rugăciunii curate, despre lucrarea pocăinței și despre mesajul Evangheliei citite în această zi, invitând la reînnoire lăuntrică și la statornicie în credință.

Slujbele s‑au încheiat prin binecuvântarea oferită credincioșilor, care au avut prilejul de a se închina cinstitelor moaște așezate spre cinstire în sfântul lăcaș, ducând cu ei pacea și lumina acestei seri de rugăciune.

 

