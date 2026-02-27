Slujire arhierească în paraclisul mitropolitan din Chișinău

Data: 27 Feb 2026

În miercurea celei de‑a treia zile din Sfântul și Marele Post, 25 februarie 2026, paraclisul Reședinței Mitropolitane din Chișinău a devenit loc de adâncă trăire duhovnicească, prin slujirea Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite și a Pavecerniței Mari, unită cu rostirea Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Slujbele au fost oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi ai Paraclisului „Sfântul Ioan Teologul”.

Atmosfera liturgică a fost marcată de sobrietatea specifică Postului Mare, de frumusețea cântărilor și de participarea numeroasă a credincioșilor din capitală, veniți să împărtășească bucuria comuniunii și a rugăciunii. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei academice „Gavriil Musicescu” a Mitropoliei Basarabiei, care au susținut prin armonie și rigoare muzicală profunzimea momentului.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbelor, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Petru a evocat temeiurile istorice și teologice ale Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite, subliniind valoarea ei în itinerarul duhovnicesc al Postului Mare. Ierarhul a vorbit despre puterea rugăciunii curate, despre lucrarea pocăinței și despre mesajul Evangheliei citite în această zi, invitând la reînnoire lăuntrică și la statornicie în credință.

Slujbele s‑au încheiat prin binecuvântarea oferită credincioșilor, care au avut prilejul de a se închina cinstitelor moaște așezate spre cinstire în sfântul lăcaș, ducând cu ei pacea și lumina acestei seri de rugăciune.