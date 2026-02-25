Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată, după ce a fost părăsită timp de aproape șase decenii din cauza războiului israeliano‑arab. Anunțul a fost făcut luni, 23 februarie, de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, în urma unei întâlniri oficiale cu autoritățile israeliene.

Întâlnirea dintre părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, și reprezentanții guvernului israelian a avut loc la Așezământul Românesc de la Iordan. În cadrul întâlnirii, au fost purtate discuții privitoare la restaurarea și redeschiderea lăcașului de cult.

„În prima zi a Postului Mare, la Schitul Românesc de la Iordan am avut o întâlnire foarte importantă cu oficiali din guvernul israelian, reprezentanți ai Ministerului Turismului, arhitecți și ingineri care și‑au exprimat dorința de a ne ajuta pentru a restaura biserica Așezământului Românesc distrusă parțial de bombardamentele din 1967, în timpul Războiului de șase zile. În perioada pandemiei, datorită unui proiect guvernamental israelian, s‑a deminat întreaga zonă, pentru că timp de 50 de ani nu s‑a intrat deloc în această zonă. Ne dorim să restaurăm biserica și să putem primi pelerini români și acolo unde Sfântul Ioan Iacob Hozevitul a fost stareț și a condus această mică mănăstire de pe malul Iordanului. Este un proiect foarte important pentru Biserica Ortodoxă Română. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teofil al III‑lea al Ierusalimului și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, vom începe lucrările de restaurare, dorindu‑ne să ducem la bun sfârșit acest demers, pe care astăzi l‑am demarat din punct de vedere oficial. Ne încredințăm rugăciunilor poporului român pentru că Așezământul Românesc de la Iordan are o importanță foarte mare din punct de vedere teologic, arheologic și duhovnicesc”, a declarat pentru TRINITAS TV părintele arhimandrit Ioan Meiu, superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Iordan și Ierihon.

Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” a Așezământului Românesc de la Iordan a fost construită în anul 1935, după planurile arhitectului Dumitru Ionescu‑Berechet. În urma războiului din 1967, turla centrală s‑a prăbușit, ușile au fost dărâmate, iar catapeteasma a rămas fără icoanele pictate de Dimitrie Belizarie. Ultimul viețuitor al schitului a fost împușcat în 1970, în mijlocul unui schimb de focuri dintre israelieni și arabi. În anul 2016, Patriarhia Română a inițiat un proiect de redeschidere a așezământului, care a început prin deminarea a peste 3.000 de sisteme explozibile.