Ajutorul Sfântului Gheorghe pentru pacienții de la îngrijiri paliative

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, racla ce adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aflată în patrimoniul sacru al Paraclisului istoric din Reședința Patriarhală, a fost adusă luni, 2 martie, la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor și purtată în saloanele pacienților de un grup de preoți de caritate.

Mai multe detalii despre eveniment și despre cei care s‑au rugat alături de clericii care au dus racla cu sfintele moaște ne‑a oferit părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor: „Preoți de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor au săvârșit slujba Acatistului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, rugându‑ne pentru cei aflați în îngrijirea acestui centru, unde întâlnim multă suferință. După cum auzim și în Acatistul sfântului, suferința este legată de biruință. Cred că este foarte potrivit ca în această perioadă duhovnicească a Sfântului și Marelui Post, preoții de caritate din eparhia noastră să meargă în centrele de îngrijire a bolnavilor pentru a aduce mângâiere și încrederea că Dumnezeu poartă de grijă și în momentele de grea suferință. Am văzut că împreună cu preoții s‑au rugat și pacienții îngrijiți, aparținătorii și personalul medical. A fost un moment înălțător pentru că am simțit cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu și în astfel de centre unde oamenii sunt îngrijiți cu multă dragoste și multă implicare emoțională pentru ca aceștia să nu sufere și sufletește, ci să primească mângâierea că Dumnezeu îi iubește și în această stare. Au fost pomeniți atât pacienții, cât și personalul medical, pentru că prin rugăciune se întăresc comuniunea și lucrarea celor care se îngrijesc de persoanele bolnave. De asemenea, am adus cu bucurie și simbolurile primăverii, mărțișoare și flori pentru doamnele care sunt internate sau care lucrează aici. Acest eveniment face parte dintr‑o agendă mai amplă pe care preoții de caritate o desfășoară în Sfântul și Marele Post, când săvârșim Taina Sfântului Maslu în spitale și în centrele socio‑medicale, când vizităm pacienții care au nevoie mai ales în această perioadă de Taina Spovedaniei și a Împărtășaniei”.

De asemenea, Adriana Căruntu, managerul centrului de îngrijiri, a adăugat: „Rugăciunile săvârșite astăzi de preoții de caritate către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe au adus foarte multă bucurie. În momentul în care racla cu moaștele sfântului a venit în saloanele pacienților, s‑a simțit atât de multă dragoste, lumină, bucurie și speranță. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cunoscut ca ajutător în suferință, fiind întotdeauna lângă bolnavi: îi întărește în credință și le dăruiește speranță. Am venit de curând de la Locurile Sfinte, iar ultimul popas a fost la mormântul Sfântului Gheorghe, de la ale cărui moaște izvora mir. Aceeași bucurie neasemănată este trăită și astăzi prin aducerea sfintelor moaște de la Reședința Patriarhală, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh, și sunt sigură că această vizită a întărit în credință personalul și pacienții, aducând toată binecuvântarea de care avem nevoie în lupta de a face bine și de a‑i ajuta pe toți cei care au nevoie în suferință”.