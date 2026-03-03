Evenimente administrative în Episcopia Daciei Felix

Grija pentru buna rânduială a parohiilor și susținerea activă a comunităților istorice românești din Serbia au constituit luni, 2 martie, prioritățile agendei chiriarhale a Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. După ce a prezidat conferința de primăvară a clericilor din eparhie, acesta a participat, în a doua parte a zilei, la o întâlnire de lucru cu autoritățile locale din comuna Alibunar, unde a reafirmat parteneriatul de succes dintre Biserică și administrația locală.

Lucrările conferinței de primăvară a clericilor au fost precedate de săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte sfințite la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia, de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La încheierea slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, accentuând responsabilitatea sporită a clericilor în îndeplinirea rânduielilor liturgice. Întrucât Sfântul și Marele Post reprezintă un timp al intensificării vieții duhovnicești, slujitorii Altarului sunt chemați ca în această perioadă să se arate modele de rugători și dăruitori jertfelnici pentru comunitățile pe care le păstoresc.

După rânduiala liturgică, au urmat lucrările conferinței de primăvară a clericilor din Episcopia Daciei Felix, unde au fost discutate aspecte de ordin administrativ, pastoral‑misionar și educațional. Printre temele abordate s‑au numărat eficientizarea activității preoților în parohiile încredințate spre păstorire, sporirea disciplinei bisericești, identificarea de soluții concrete menite să răspundă provocărilor actuale ale clerului, intensificarea lucrării catehetice în rândul tinerilor, întărirea colaborării dintre cler și credincioși, precum și coordonarea activităților pastorale în contextul specific al comunităților istorice românești din Serbia.

Tot în această zi, la sediul administrativ al Primăriei comunei Alibunar din Serbia s‑a desfășurat o ședință comună de lucru dedicată continuării și dezvoltării colaborării instituționale demarate în februarie 2025 între eparhie și această unitate administrativ‑teritorială.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, însoțit de o delegație de clerici din cadrul Centrului eparhial, a fost primit de către Zorana Bratic, președinta comunei Alibunar.

Pe ordinea de zi a ședinței s‑au aflat discuții referitoare la susținerea activităților educaționale, sprijinirea financiară a lucrărilor pastoral‑misionare ale parohiilor românești, precum și despre inițiative culturale menite să păstreze și să valorifice patrimoniul spiritual românesc.

În conformitate cu protocolul de colaborare semnat la 13 februarie 2026, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar beneficiază de sprijin material pentru continuarea lucrărilor la lăcașul de cult.

Chiriarhul și‑a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de autoritățile locale în anul ce a trecut, subliniind necesitatea unei colaborări armonioase între Biserică și instituțiile statului sârb pentru susținerea comunităților istorice românești din această zonă. De asemenea, ierarhul a subliniat că parteneriatul dintre cele două instituții este un exemplu de bună practică în cooperarea dintre Biserică și instituțiile administrativ‑teritoriale.

La rândul ei, președinta Zorana Bratic a reafirmat disponibilitatea administrației locale de a sprijini și în viitor proiectele pastoral‑misionare, culturale și educaționale desfășurate în cadrul comunității românești.

Întâlnirea s‑a încheiat prin reafirmarea dorinței comune de a dezvolta proiecte viitoare în beneficiul credincioșilor comunității românești din cuprinsul comunei Alibunar.