Bunecuvântări arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Simeria‑Biscaria, Protopopiatul Orăștie, duminică, 15 martie. Diaconul Mircea Claudiu Popa a fost hirotonit întru preot pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Mânerău, cu filia Răcăștie, din Protopopiatul Deva.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre valoarea sufletului, explicând că nimic din lumea aceasta materială, ale cărei bunuri sunt trecătoare și se termină odată cu viața pământească, nu poate răscumpăra sau echivala valoarea sufletului nemuritor. Ierarhul a arătat importanța urmării lui Hristos, care presupune și mărturisirea Lui, ca expresie firească a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Orăștie.