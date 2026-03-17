Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântare pentru credincioșii din Șerbotești, Vaslui

Binecuvântare pentru credincioșii din Șerbotești, Vaslui

Data: 17 Martie 2026

Duminică, 15 martie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Șerbotești, Protopopiatul Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinții protopopi Adrian Chirvasă și Iulian Dumitru Ștefan, precum și părintele paroh Alin Iordăchiță.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.

În omilia rostită după citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Episcop Ignatie a arătat că Crucea înseamnă iubirea absolută a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii.

De asemenea, a arătat că iubirea lui Dumnezeu față de oameni nu are intermitențe, nici nu este condiționată.

La finalul slujbei, într‑un cadru festiv, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele Alin Iordăchiță, în semn de prețuire față de activitatea pastoral‑misionară și edilitară de până în prezent.

 

