Evocarea părintelui Iulian Stoicescu la Parohia Apărătorii Patriei I

Data: 17 Martie 2026

În biserica Parohiei Apărătorii Patriei I din București, a avut loc duminică, 15 martie, o conferință duhovnicească în cadrul căreia a fost evocat părintele Iulian Stoicescu, vrednic slujitor al parohiei, dar și unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai Capitalei din perioada comunistă.

În duminica a treia din Postul Marele, dedicată Sfintei Cruci, conferința cu titlul „Viața ca o Cruce: pastorația și pătimirea părintelui Iulian Stoicescu”, la biserica Parohiei Apărătorii Patriei I, a fost susținută de Grigore Popescu‑Muscel, pictor bisericesc și apropiat al părintelui evocat. Conferința se înscrie în seria manifestărilor din proiectul catehetic‑duhovnicesc „Căile pocăinței”, pe care parohia din Capitală îl desfășoară în perioada Postului Mare.

La momentul comemorativ au participat clerici de la parohiile unde părintele a slujit, fii duhovnicești, precum și membrii familiei sale.

Pictorul bisericesc Grigore Popescu‑Muscel a rememorat amintirile care l‑au legat definitiv de părintele Iulian, pe care l‑a apreciat pentru bunătatea lui, pentru statornicia în rugăciune și demnitatea preoțească și morală de care a dat dovadă.

De asemenea, părintele prof. dr. David Pestroiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și parohul Bisericii Flămânda, a amintit bucuriile și încercările pe care părintele Iulian Stoicescu le‑a avut la parohia unde a fost trimis „pentru restaurarea ei morală și materială”, așa cum se precizează în numirea semnată de Patriarhul Justinian Marina.

Perioada petrecută de părintele Iulian Stoicescu la parohia bucureșteană Mărțișor a fost descrisă de părintele paroh Dragoș Marineață, care a subliniat calitățile cu care acesta a rămas în conștiința comunității credincioșilor.

Au dat mărturie despre delicatețea duhovnicească a părintelui fiii săi duhovnicești care au participat la acest eveniment, între care prof. Mihaela Palade, Maria Nicolescu, Valeriu Costea sau Adriana Stroe, toți subliniind influența pe care părintele Iulian a avut‑o asupra lor

Domnul Mănel Stoicescu, fiul părintelui Iulian, a mulțumit organizatorilor și participanților la acest moment comemorativ și a prezentat câteva fotografii inedite din viața de familie și din activitatea pastorală a părintelui, precum și câteva dintre lucrurile personale ale acestuia, care au fost expuse în cadrul evenimentului: crucea de binecuvântare, originalele cărților de hirotonie întru diacon și preot, documente din dosarele de judecată etc..

La final, participanții au vizionat filmul „Patimile unui necunoscut”, realizat în anul 1993 de către regizoarea Anca Damian, în care părintele Iulian Stoicescu împărtășește din trăirile și principiile sale de viață, după aproape 50 de ani de slujire preoțească.

În încheiere, părintele paroh Iulian Scoipan a anunțat că Parohia Apărătorii Patriei I are în vedere și alte inițiative menite să omagieze amintirea părintelui Iulian Stoicescu, între care a menționat proiectul viitorului muzeul parohial, în care vor fi expuse și obiectele personale ale părintelui, precum și faptul că amfiteatrul amenajat în cadrul Centrului social‑pastoral construit lângă biserică va purta numele părintelui Iulian Stoicescu.

Totodată, parohia va oferi în continuarea bursa lunară „Preot Iulian Stoicescu” ‑ acordată din anul 2011 unui student teolog sau unui elev de la Seminarul Teologic din București - și se va preocupa de editarea unei cărți cu mărturisirile celor prezenți la evenimentul de azi și cu fotografiile prezentate, lucrare care va fi lansată la comemorarea liturgică a părintelui din luna septembrie 2026.

Părintele Iulian Stoicescu (1911-1996) a fost slujitor la parohiile Apărătorii Patriei I (1944-1960), Mărțișor (1964-1972) și Flămânda (1972-1993), unde s‑a remarcat printr‑o prodigioasă activitate edilitară, dar mai ales prin calitățile duhovnicești, rămânând în memoria comunităților de aici ca „un preot de foc”, așa cum l‑a numit Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În perioada 1960-1964 a fost deținut politic, fiind acuzat de „uneltire împotriva ordinii statului”, în fapt, ajutase o persoană urmărită de Securitate, trecând succesiv prin temnițele de la Uranus, Jilava și Aiud. În acest an se împlinesc 30 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.