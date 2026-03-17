În Duminica a 3-a din Postul Paștilor, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale
Slujire în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei
În a treia duminică din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a liturghisit în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei.
Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre duminicile Triodului, vorbind despre importanța Sfintei Cruci, despre asumarea și purtarea ei de către fiecare creştin cu responsabilitate și demnitate. De asemenea, ierarhul a mai vorbit celor prezenţi despre preoție şi obligațiile și misiunea preotului în societate. Cu acest prilej, Preasfinţitul Episcop Iustin a amintit de părintele Nicolae Delarohia, de la al cărui botez în temnițele comuniste, chiar în celula din închisoare, săvârşit de părintele Mina Dobzeu, s‑au împlinit, duminică, 15 martie, 66 de ani.