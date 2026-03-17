Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei

Slujire în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Andrei Fărcaş - 17 Martie 2026

În a treia duminică din Postul Mare, a Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a liturghisit în Parohia Tășnad, Protopopiatul Carei.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre duminicile Triodului, vorbind despre importanța Sfintei Cruci, despre asumarea și purtarea ei de către fiecare creştin cu responsabilitate și demnitate. De asemenea, ierarhul a mai vorbit celor prezenţi despre preoție şi obligațiile și misiunea preotului în societate. Cu acest prilej, Preasfinţitul Episcop Iustin a amintit de părintele Nicolae Delarohia, de la al cărui botez în temnițele comuniste, chiar în celula din închisoare, săvârşit de părintele Mina Dobzeu, s‑au împlinit, duminică, 15 martie, 66 de ani. 

Citeşte mai multe despre:   PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului  -   Protopopiatul Carei
