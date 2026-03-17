Sărbătoare la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

În cea de‑a treia duminică a Sfântului Post al Paștilor, 15 martie, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, care, odată cu serbarea hramului, a sărbătorit al 34‑lea an de la sfințirea și așezarea pietrei de temelie a bisericii principale a mănăstirii, închinate Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe Altarul de vară cu hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Cuvios Teodosie de la Brazi”. Ierarhul le‑a vorbit credincioșilor despre taina Crucii Domnului, ca loc al întâlnirii dintre Iubirea lui Dumnezeu și suferința omului căzut. Prin Întruparea și Jertfa Fiului lui Dumnezeu, Cerul coboară în adâncul lumii jefuite de păcat, iar Crucea, odinioară semn al osândei, devine Izvor de viață și de mântuire. În lumina acestei taine, fiecare creștin este chemat să‑și asume propria cruce și să pășească pe calea urmării lui Hristos, lăsând harul lui Dumnezeu să lucreze în viața sa: „Toate s‑au petrecut prin Dragostea lui Dumnezeu și Marele Său sacrificiu, al Fiului lui Dumnezeu. El, Împăratul Universului, nu vine ca să domnească, ci ca să Se sacrifice pentru noi și mântuirea noastră”.

Arhim. Atanasie Paleu, duhovnicul mănăstirii, a adresat mulțumiri ierarhului pentru prezenţa sa în duminica hramului aşezământului monahal din Postul Sfintelor Paști.

Ierarhul i‑a felicitat pe maica stavroforă Mina Bădilă, stareța mănăstirii, și pe duhovnicul așezământului monahal, dimpreună cu viețuitoarele și ostenitorii Mănăstirii Sfintei Cruci, pentru activitatea pastoral‑misionară impresionantă pe care o desfășoară în folosul urbei orădene și al întregii eparhii de mai bine de trei decenii.