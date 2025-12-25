Sărbătoarea Crăciunului la Paraclisul Catedralei Naționale

Marele praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost sărbătorit și la Paraclisul Catedralei Naționale joi, 25 decembrie, printr-un program liturgic special. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de clericii sfântului lăcaș din proximitatea Catedralei Naționale din București.

Sărbătoarea Nașterii Fiului lui Dumnezeu a început de ieri, 24 decembrie, la ceas de seară, moment în care a fost oficiată slujba Pavecerniței Mari cu Litia, de clerici ai sfântului lăcaș bucureștean. În ziua următoare, a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor din care au făcut parte: părintele arhimandrit Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Marian-Codruț Toader, inspector eparhial, și diaconii Cristian Copceag și Adrian Butuc.

În cuvântul de învățătură rostit numeroșilor credincioși prezenți la Paraclisul Catedralei Naționale, Preasfinția Sa a vorbit despre caracterul nepătruns cu mintea al marelui praznic împărătesc.

„Dacă noi ajungem să socotim că am înțeles, că am finalizat cunoașterea tainei Nașterii lui Dumnezeu-Omul, Îl socotim pe Acesta finit, nu infinit, om, nu Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu nu are hotar, nu are sfârșit. De aceea, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu este inaccesibilă multora, este de nepătruns din punct de vedere rațional, doar cu mintea, cu înțelegerea noastră omenească limitată. Taina Întrupării poate fi cunoscută doar parțial de cei cu viețuire sfântă, duhovnicească, prin lucrarea harului, însă înțelegerea exhaustivă, completă, ca și experiența comuniunii cu Dumnezeu, rămâne inepuizabilă, este un orizont fără de sfârșit. Îngerii, deși au știut despre taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, despre «taina cea din veac ascunsă», întrucât zămislirea Pruncului Iisus din Fecioara Maria a fost vestită de Arhanghelul Gavriil, iar păstorilor de lângă Betleem îngerii le-au vestit «bucurie mare, care va fi pentru tot poporul» (Luca 2, 10-14), totuși, chiar și acestora le-a rămas ascuns modul zămislirii ca om a Domnului, anume: «cum Fiul lui Dumnezeu, fiind prezent întreg în Tatăl și întreg în toate, și toate umplându-le, era întreg în pântecele Fecioarei»”.

În continuare, ierarhul a vorbit despre mântuirea neamului omenesc începută prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

„După cădere, omul, despărțit fiind de Dumnezeu, nu a mai fost capabil să se vindece singur, iar prin căderea sa, el a pus în primejdie chiar întreaga creație a lui Dumnezeu. Prin Întruparea ca om a Fiului lui Dumnezeu, Care este «Chipul Tatălui», se va restabili ordinea creației și va fi restaurată umanitatea noastră, Hristos-Domnul luând firea omenească cu totul întru Sine, iar după Înviere și Înălțare purtând-o chiar în sânul Preasfintei Treimi”, a spus Preasfinția Sa.

În această perioadă a sărbătorilor, Catedrala Națională este deschisă pentru vizitare zilnic între orele 9:00-17:00, în intervalul 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026. Începând cu 9 ianuarie 2026, lăcașul-monument al României va fi din nou închis pentru continuarea lucrărilor interioare.