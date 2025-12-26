Soborul Maicii Domnului prăznuit la Catedrala Patriarhală

În Biserica Ortodoxă, în ziua ce urmează praznicului Nașterii Domnului este cinstită cea prin care Fiul veșnic al lui Dumnezeu a intrat în lume ca om, anume Preasfânta Fecioară și de Dumnezeu Născătoare Maria. La Catedrala Patriarhală din București a fost adus prinos de preacinstire Maicii Domnului prin slujba Sfintei Liturghii săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş.

După citirea pasajului evanghelic rânduit (Matei 2, 13‑23), Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat profunzimea inepuizabilă a tainei înomenirii Fiului lui Dumnezeu: „Suntem chemați cu toții să vestim bucuria Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și vedem că se întâmplă acest lucru. Nașterea Domnului o vestește Scriptura, o vestesc îngerii, o vestește Biserica, o vestesc Sfinții Părinți ai Bisericii, teologi învățați și simpli colindători. Însă oricât de largă și bogată ar fi această vestire, totuși ea nu poate epuiza niciodată taina Nașterii lui Hristos ca om. Dacă noi ajungem să socotim că am înțeles totul, că am desăvârșit cunoașterea tainei Nașterii lui Dumnezeu‑Omul, atunci Îl socotim pe Fiul lui Dumnezeu mai mult om, Îl socotim finit, iar nu infinit. Cunoașterea lui Dumnezeu nu are hotar sau sfârșit. De aceea, taina întrupării Fiului lui Dumnezeu le este multora inaccesibilă, pentru că este de nepătruns rațional, cu mintea omenească limitată. Taina întrupării poate fi cunoscută în parte de cei cu o viețuire sfântă, duhovnicească, prin lucrarea harului lui Dumnezeu, însă înțelegerea exhaustivă, completă, ca și experiența comuniunii noastre cu Dumnezeu, rămâne inepuizabilă, un orizont fără sfârșit. Chiar și îngerii din ceruri au știut despre «taina cea din veac ascunsă» pentru că zămislirea Pruncului Iisus în Fecioara Maria a fost vestită de Arhanghelul Gavriil. Iar păstorilor de lângă Betleem îngerii le‑au vestit că bucurie mare va fi pentru tot poporul, că S‑a născut Mântuitor. Până și îngerilor le‑a rămas ascuns modul zămislirii Fiului lui Dumnezeu ca om: cum Fiul lui Dumnezeu este prezent întreg în Tatăl și în Duhul Sfânt, este prezent întreg în toate și pe toate le umple și era prezent în pântecele Fecioarei Maria, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Atunci când Dumnezeu Fiul S‑a zămislit în pântecele Fecioarei Maria, El nu a părăsit sânul Tatălui. Dumnezeirea Sa a rămas unită cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și a continuat să guverneze universul întreg, în timp ce în mod smerit și suprafiresc S‑a unit cu firea omenească în pântecele Fecioarei. Întruparea nu înseamnă că dumnezeirea s‑a micșorat. Sfântul Ioan Damaschin ne învață că Dumnezeu Fiul S‑a zămislit și a locuit în pântecele Fecioarei în mod circumscris, limitat după trup, dar a rămas necircumscris sau nelimitat după dumnezeire. La acest lucru se referă Biserica atunci când spune «Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută», adică neînțeleasă deplin”.

La momentul împărtășirii clericilor, arhid. Macarie Grigoriu a lecturat, după rânduiala îndătinată, cuvântul pastoral adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul praznicului Naşterii Domnului, intitulat „Nașterea lui Hristos prezisă de profeți și vestită de îngeri și păstori”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.