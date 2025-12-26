Crăciunul sărbătorit în eparhii din Muntenia și Dobrogea

De sărbătoarea Nașterii Domnului, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedralele eparhiale, rugându‑se alături de credincioșii prezenți în număr mare. Cu acest prilej, au rostit cuvinte de învățătură în care au arătat importanţa actului întrupării și Nașterii Fiului lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Numeroși credincioși au luat parte joi, 25 decembrie 2025, în Catedrala istorică din vechea cetate de scaun a Țării Românești, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, cu prilejul praznicului Nașterii Domnului. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Ion Claudiu Tănase pe seama Parohiei Meri din Protoieria Găești, informează site‑ul arhiepiscopiatargovistei.ro.

În cuvântul rostit, Înaltpreasfinția Sa a aprofundat semnificația teologică și culturală a Nașterii Domnului, subliniind că „nici o altă zi din istoria omenirii nu a schimbat atât de radical destinul lumii precum acest eveniment care a înnoit din temelii viața și gândirea oamenilor, eliberându‑i din chingile lipsei de sens. Prin Nașterea Sa, Hristos Domnul a dăruit lumii învățătura Sa mântuitoare ce a reînnoit structurile învechite ce apăsau asupra ființei umane și a inaugurat o nouă etapă în parcursul istoriei, întemeind civilizația creștină a iubirii”. Ierarhul a subliniat că „arătarea «Răsăritului celui de sus» sau a «Soarelui dreptății», cum este numit Mântuitorul, stă la temelia credinței și a bucuriei întregii lumi, pentru că Dumnezeu S‑a coborât la noi, oferindu‑ne desăvârșita pildă de smerenie spre a ne ridica la înălțimea Sa cerească. Astfel, în smerenia Pruncului dumnezeiesc contemplăm măreția lui Dumnezeu”.

La final, chiriarhul locului a binecuvântat darurile de mâncare românească, ce au fost împărțite credincioșilor prezenți prin intermediul inițiativei filantropice eparhiale „Masa de Crăciun”, ca semn al grijii Bisericii față de comunitatea locală.

Constanța

În Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Fecioara astăzi Îl naște pe Cel fără de început, pe Cel necuprins, atotputernic și atotiubitor, care vine să răscumpere păcatele noastre, ale tuturor. De aceea ne bucurăm de această mare sărbătoare, pentru că este un praznic al tuturor, mai ales al familiilor. Copiii, care sunt cei mai apropiați de Cel ce S‑a născut astăzi în Betleem, se bucură de această sărbătoare și, de aceea, au primit și daruri aici”, a spus ierarhul în cuvântul de învățătură.

Și anul acesta, sărbătoarea Nașterii Domnului a fost prilej de întrajutorare a celor necăjiți și a celor aflați în grele suferințe. În Arhiepiscopia Tomisului s‑au desfășurat, în această perioadă, mai multe campanii umanitare și acțiuni social‑filantropice, a transmis TRINITAS TV.

Argeș

La Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în prezența numeroșilor credincioși veniți să se împărtășească din bucuria praznicului Nașterii Mântuitorului, se arată pe site‑ul arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța evenimentului Nașterii Domnului ca început al mântuirii neamului omenesc, îndemnându‑i pe cei prezenți să trăiască această taină în duh de pace, smerenie și iubire față de aproapele. „Sărbătoarea Nașterii Domnului rămâne un prilej de întărire sufletească, de comuniune și de reînnoire a vieții creștine, aducând lumină, speranță și pace în inimile tuturor celor care Îl primesc pe Hristos în ieslea sufletului lor”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

Buzău

În ziua praznicului Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, numeroși credincioși buzoieni au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pr. Antofie Radu” a lăcașului de cult. Alături de ierarh s‑a rugat un ales sobor format din zece preoți și diaconi.

La finalul slujbei, chiriarhul locului a dat citire cuvântului pastoral de Crăciun, intitulat „Și Cuvântul S‑a făcut trup”. Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat întruparea Fiului lui Dumnezeu ca temei al mântuirii și al comuniunii reale dintre Dumnezeu și om, subliniind că viața creștină se împlinește prin unirea cu Hristos în Sfintele Taine. Totodată, ierarhul a avertizat asupra pericolului înlocuirii relației vii cu Dumnezeu și cu duhovnicul prin mijloace impersonale precum inteligența artificială, îndemnând la discernământ, rugăciune și statornicie în dreapta credință pentru păstrarea sănătății sufletești și a demnității umane.

Copiii prezenți la Sfânta Liturghie au primit pachete cu dulciuri și fructe, pregătite de Centrul eparhial prin Sectorul Social‑filantropic și misionar, informează site‑ul arhiepiscopiabzvn.ro.

Galați

Praznicul luminos al Nașterii Domnului i‑a reunit în număr mare pe credincioșii gălățeni la Catedrala Arhiepiscopală, unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Cu această ocazie, ierarhul a vorbit despre iubirea milostivă a lui Dumnezeu revărsată în lume prin întruparea Fiului Său. „Primește, Doamne, astăzi, inimile deschise ale preoțimii, cinului monahal și binecredincioșilor creștini de la Dunărea de Jos, aflați aici sau în lume, ca ei mai întâi să își deschidă brațele prin Tine și să se recunoască drept fii ai Tăi și frați între dânșii și, în același timp, stâlpi și temelii ale iubirii fraterne pentru bunici, părinți, copii și nepoți, toți reuniți la masa iubirii Tale din care să nu lipsească astăzi nimeni”, a declarat ierarhul pentru TRINITAS TV la finalul slujbei.

La chinonic, corul catedralei a interpretat colinde și alte cântări specifice praznicului împărătesc, împărtășind prin cântec și armonie vestea Nașterii Domnului Hristos.

Ialomița

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai catedralei. Răspunsurile la strană au fost oferite de un grup de studenți teologi și elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, iar la Sfânta Liturghie a armonizat dialogul liturgic Corala Catedralei Episcopale. Preasfinția Sa l‑a hirotesit iconom stavrofor pe părintele Iulian Turtoi, slujitor al lăcașului de cult.

După otpust, ierarhul i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți, urându‑le să se bucure de pacea dumnezeiască vestită de îngeri și dăruită de Mântuitorul creației Sale. De asemenea, Preasfinția Sa a mulțumit credincioșilor pentru generozitatea arătată în Postul Nașterii Domnului față de familiile sărace din Slobozia. În urma colectei efectuate în această perioadă, au fost ajutate 55 de familii. La sfârșitul slujbei, copiii au primit câte un cadou din partea chiriarhului, iar adulții au primit câte o Pastorală pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, se arată pe site‑ul sfesc.ro.

Giurgiu

În ziua măritului praznic al Naşterii Domnului, la vechea Catedrală Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învățătură creștinilor prezenți, vorbind despre importanța acestei sărbători: „Astăzi, Dumnezeul Cel mai înainte de veci Se naște, cum spun profeții Vechiului Testament, ca «Prunc tânăr», așa cum Îl cântăm în slujbele noastre și Îl cinstim în imnurile Bisericii”. În continuare, chiriarhul locului a transmis credincioșilor urări de sănătate, zile senine și fericite și le‑a dăruit cadouri copiilor și tinerilor prezenți, a transmis TRINITAS TV.

Tulcea

„Cel ce în peșteră S‑a născut și în iesle S‑a culcat pentru a noastră mântuire” a fost întâmpinat joi în rugăciune și la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tulcea. Aici, Sfânta Liturghie din ziua praznicului Nașterii Domnului a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Ierarhul a dat citire cuvântului pastoral adresat credincioșilor tulceni cu prilejul sărbătorii Crăciunului, intitulat „Nașterea Domnului - darul păcii”: „Se cuvine așadar ca în această zi în care Dumnezeu a venit la noi să fim la înălțimea acestei dumnezeiești bunătăți. Să ne străduim să fim vrednici de acest moment unic din viața omenirii, să fim mai buni, mai drepți, mai iubitori de aproapele, mai harnici și făcători de pace”. Copiii prezenți la slujbă au primit la final mai multe daruri, a transmis televiziunea Patriarhiei Române.