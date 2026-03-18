Noul ambasador al SUA la București, în vizită de prezentare la Patriarhia Română

În ziua de miercuri, 18 martie 2026, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit în vizită de prezentare, la Reședința Patriarhală, pe Excelența Sa domnul Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București. Ambasadorul a fost însoțit la Patriarhia Română de domnul Aaron Singleterry, consilier politic în cadrul ambasadei, și de domnul Alex Climescu, specialist politic în cadrul aceleiași instituții.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a urat bun-venit domnului ambasador la Patriarhia Română și a evidențiat relațiile de încredere reciprocă și prietenie existente între țara noastră și Statele Unite ale Americii.

La rândul său, Excelența Sa a mulțumit pentru primirea călduroasă și a remarcat contribuția Bisericii Ortodoxe Române la viața societății românești. Totodată, Excelența Sa a apreciat libertatea religioasă din țara noastră, evidențiind faptul că aceasta contribuie la armonia socială și la dezvoltarea unei societăți în care valorile morale și spirituale sunt respectate.

În cadrul întrevederii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat activitatea socială importantă pe care o desfășoară Biserica Ortodoxă Română, care îmbină spiritualitatea cu filantropia, sprijinind persoanele vulnerabile, familiile aflate în dificultate, tinerii și comunitățile afectate de diverse probleme. De asemenea, Preafericirea Sa a evidențiat implicarea Bisericii Ortodoxe Române în susținerea comunităților de români din diasporă, oferind sprijin spiritual, cultural și educațional, menținând astfel legătura cu identitatea și tradițiile românești.

La finalul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București pentru preluarea misiunii sale diplomatice în România și a urat mult succes Excelenței Sale în activitatea pe care o desfășoară în țara noastră.

(Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române)