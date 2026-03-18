Aniversarea Vicariatului Ortodox Ucrainean din România

Luni, 16 martie, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România a marcat aniversarea reînființării, petrecută în anul 1990. Activitatea Vicariatului după reînființare s-a înscris în aceleași coordonate care au existat și până în anul 1952, respectiv păstrarea credinței ortodoxe și întărirea identității etnice a ucrainenilor din România.

Ziua de sărbătoare a fost marcată prin rugăciune în cele două centre ale protopopiatelor Vicariatului: Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, și Biserica „Sfântul Volodymyr” din Lugoj, județul Timiș. În ambele lăcașuri a fost săvârșită slujba de Te Deum ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra clericilor și credincioșilor Vicariatului.

La Sighetu Marmației, rugăciunile au fost înălțate de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele vicar Nicolae-Marius Lauruc, părintele consilier Ioan Iurcea, părintele Petru Rahovan, protopop de Sighet, precum și alți slujitori, îndeosebi preoți pensionari. După slujba de mulțumire, părintele Vasile Ardelean de la Parohia Crasna Vișeului a susținut prelegerea cu tema „Familia creștină în lumina învățăturilor Sfintelor Scripturi”, care a fost apreciată nu doar de către ceilalți clerici, ci și de credincioșii prezenți, între care s-a aflat și un grup numeros de elevi de la Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România.

În biserica din Lugoj, a săvârșit slujba de mulțumire un sobor de preoți condus de părintele Petru Rosoca, protopop de Lugoj. În continuare, părintele protoiereu a vorbit despre însemnătatea acestei aniversări, iar părintele Petru Popovici de la Parohia Reșița a susținut o prelegere pe o temă similară, dedicată Anului omagial al pastorației familiei creștine.

În prezent, Patriahia Română, în cadrul căreia Vicariatul Ortodox Ucrainean își desfășoară activitatea, are un rol determinant în viața comunității ucrainenilor ortodocși din România, binecuvântând folosirea limbii ucrainene în cult și veghind constant la binele și integritatea Vicariatului. De aceea, gândurile tuturor membrilor Vicariatului s-au îndreptat îndeosebi către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a arătat întotdeauna o deosebită purtare de grijă față de clericii și credincioșii Vicariatului Ortodox Ucrainean.