Conferință duhovnicească organizată de Parohia „Sfântul Nectarie”

Data: 18 Martie 2026

Parohia „Sfântul Nectarie” din Iași, păstorită de părintele Petrică Lehaci a organizat luni, 16 martie în Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan din Iași conferința „Maica Domnului, modelul mamei creștine”, invitat special fiind părintele arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilierul Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor.

La evenimentul moderat de preotul Paul Lehaci, parte a Concursului Național Catehetic, au participat elevi ai Liceului Tehnologic de Turism din Iași.

Sala a fost neîncăpătoare pentru energia și curiozitatea elevilor din clasele a IX-a și clasele a X-a, care au căutat răspunsuri la întrebările arzătoare ale adolescenței.

„Într-o atmosferă plină de duh, au fost explorate realități crude și frumoase ale vieții de familie, gestionarea conflictelor și puterea rugăciunii. Părintele Hrisostom a răspuns cu o deschidere uimitoare unor provocări lansate de tineri, transformând teme teologice în soluții de viață: Cum o «coborâm» din icoană în realitatea unui tânăr de 15 ani? Ea nu este un simbol istoric, ci o prezență modernă și implicată. Într-o lume care fuge de responsabilitate, am învățat cum să ne asumăm propriile alegeri cu demnitate, exact ca la Buna Vestire. Gestul tăcut de la picioarele Crucii ne-a arătat cum arată iubirea adevărată în momentele de răzvrătire sau suferință. Pentru elevii de la Turism, unde imaginea contează, am descoperit că discreția și smerenia Maicii Domnului sunt forme de putere, nu de slăbiciune. Cum poate un viitor profesionist în turism să transforme «servirea clientului» în bucuria de a fi o «gazdă a lui Dumnezeu», oferind căldură și respect. Dincolo de întrebările pregătite, întrebările libere din sală au demonstrat că tinerii de astăzi caută autenticitatea. A fost o zi despre descoperire, adolescență și iubire, în care am înțeles că mama creștină este ancora, iar Maica Domnului este busola. Mulțumim tuturor celor implicați pentru această experiență plină de cunoaștere și duh!”, a mărturisit părintele Paul Lehaci.

Pentru mulți dintre elevi, întâlnirea cu părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu a fost o experiență deosebită. Aceștia au apreciat faptul că părintele a explicat ideile într-un mod clar și apropiat de vârsta lor, răspunzând cu răbdare tuturor întrebărilor adresate. Dialogul a fost considerat de elevi captivant, util și plin de sens, deoarece a reușit să aducă în discuție teme importante despre familie, credință și rolul mamei în viața creștină.

Elevii au remarcat în mod special modul deschis în care s-a desfășurat discuția. Întrebările lor au primit răspunsuri pe înțelesul tuturor, iar atmosfera a fost una de respect, interes și curiozitate. Mulți dintre participanți au spus că astfel de întâlniri îi ajută să înțeleagă mai bine valorile creștine și rolul Bisericii în viața de zi cu zi.