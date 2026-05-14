Sfințirea capelei Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava” din București

Cu șapte zile înaintea marelui praznic al Înălțării Domnului, astăzi, 14 mai, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit noua capelă, cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, a Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava” din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Evenimentul a reunit numeroși preoți militari, cadre militare și elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Slujba de sfințire a noii capele a unității militare bucureștene a fost oficiată ieri de dimineață de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut parte părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; părintele Sorin Pitic, inspector general și șef al Secției de asistență religioasă din cadrul MApN; părintele Valentin Lazăr, slujitor la Statul Major al Forțelor Terestre; părintele Alexandru Tudose, Divizia 2 Getica din Garnizoana Buzău; părintele Bogdan Florin Șerbănică, slujitor la Brigada 76 ISR; părintele Adrian Morțun, slujitor la Academia Tehnică Militară; părintele Cristian Niculescu, slujitor la Brigada 30 Gardă; părintele Nicolae Nica, slujitor al capelei, și arhid. Dumitru Ojog. La eveniment au participat generalul‑locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre; colonelul Cezar Cucoș, comandantul Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”; locotenentul‑colonel Ilie Melinte, comandantul Batalionului 300 Protecția Forței „Sfântul Andrei”; locotenentul‑colonel Nelu Chirilă, șef al Logisticii Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”, și elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul slujbei de sfințire a capelei, amenajată în cadrul clădirii ce găzduiește zona de antrenament fizic a militarilor, Preasfinția Sa a explicat importanța exercițiului rugăciunii, pornind de la îndemnul Sfântului Apostol Pavel.

„Este un moment deosebit și iată că Dumnezeu a rânduit mai multe aspecte binecuvântate pe care le‑am observat astăzi. Am constatat că paraclisul se află în vecinătatea sălii de sport, iar acest lucru nu este deloc întâmplător, deoarece rugăciunea este o adevărată gimnastică a sufletului. Sfântul Apostol Pavel folosește adeseori imagini și realități din lumea sportului pentru a evidenția adevăruri duhovnicești de mare profunzime. Astfel, el compară viața creștinului cu o competiție, arătând că, asemenea sportivilor care primesc cununa biruinței, și cei care luptă până la capăt împotriva păcatului, a ispitelor și a încercărilor acestei lumi vor primi cununa mântuirii. Atunci când spune: «Lupta cea bună m‑am luptat» (2 Timotei 4, 7), Sfântul Apostol Pavel nu se referă doar la lupta militară, ci mai ales la lupta duhovnicească pe care omul o poartă cu sine însuși, cu stihiile acestei lumi și cu ispitele venite din jurul său. De asemenea, Apostolul neamurilor recurge adesea și la imagini din viața militară, îndemnându‑i pe creștini să îmbrace «platoșa dreptății» (Efeseni 6, 14), să încalțe sandalele păcii, fiind «gata pentru Evanghelia păcii» (Efeseni 6, 15), să poarte «coiful mântuirii» și «sabia Duhului» (Efeseni 6, 17). Toate acestea evocă echipamentul soldaților romani din vremea sa și simbolizează chemarea creștinului de a intra în războiul duhovnicesc cu ajutorul lui Dumnezeu și cu nădejdea că, prin puterea și sprijinul Lui, va birui toate încercările vieții”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, generalul‑locotenent Ciprian Marin a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, precum și tuturor celor prezenți la eveniment din cadrul unității militare.

„Ne‑ați făcut o mare bucurie și o deosebită cinste prin faptul că ați fost astăzi împreună cu noi la sfințirea capelei militare. [...] Îmi doresc ca virtuțile Sfinților Martiri Brâncoveni să rodească în sufletele acestor tineri minunați, ale cadrelor militare și ale personalului civil, pentru ca toți să se bucure de ocrotirea lor. Fie ca ei să rămână statornici în credință, în dragostea față de țară și în spiritul de sacrificiu, fără a uita că, în fiecare zi, suntem chemați să renunțăm la ceva din noi înșine pentru aproapele nostru, pentru împlinirea datoriei sau pentru binele țării. Dumnezeu să binecuvânteze Brigada 1 Sprijin Manevră «Argedava», iar Sfinții Martiri Brâncoveni să vă ocrotească și să vă fie mereu alături”, a transmis șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

De asemenea, colonelul Cezar Cucoș a vorbit despre importanța continuării lucrărilor de construire și finalizare a bisericii din incinta unității militare. „Ne dorim cu toții ca acest proiect, despre care s‑a vorbit de atâtea ori aici, să își urmeze cursul firesc și ca lucrările de edificare a bisericii să fie finalizate cât mai curând, pentru a o putea sfinți și pentru a avea un loc de rugăciune deschis tuturor. Biserica va purta, de asemenea, hramul Sfinților Martiri Brâncoveni. Știm cu toții că activăm în cadrul Armatei și că ne supunem rigorilor disciplinei și ordinelor militare. Însă, dincolo de uniformă și de responsabilitățile pe care le avem, fie că vorbim despre militari sau despre personalul civil contractual, suntem oameni cu suflete, cu griji, cu dorințe și cu frământări. Cred că, începând de astăzi, avem un loc în care ne putem ruga atât pentru sufletele noastre, cât și pentru cei plecați dintre noi. Totodată, cred, cu ajutorul lui Dumnezeu, că acest loc ne va ajuta să devenim mai răbdători, mai înțelegători și mai puternici”, a afirmat comandantul Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”.

La finalul evenimentului, din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit rangul de iconom părintelui Nicolae Nica. Totodată, ierarhul a oferit ordine și diplome pentru mai mulți militari: Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” colonelului Cezar Cucoș, iar Diploma de vrednicie locotenent‑colonelului Ilie Melinte și locotenent‑colonelului Nelu Chirilă.

De asemenea, în semn de apreciere și dragoste față de Biserică, colonelul Cezar Cucoș a oferit Diploma de onoare, însoțită de placheta Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”, Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, precum și tuturor clericilor prezenți la eveniment.

La sfârșit, Preasfinția Sa a consemnat câteva gânduri în cartea de onoare a Brigăzii 1 Sprijin Manevră „Argedava”.